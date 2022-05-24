Главный эпидемиолог Петербурга объяснила, почему у нас нет иммунитета против обезьяньей оспы

Ни следы от инъекций на предплечье — месте введения вакцины от натуральной оспы, ни маленькие следочки от ветряной оспы не говорят о том, что при встрече с обезьяньим вирусом иммунная система его распознает. Об этом «Фонтанке» 24 мая сообщила Мария Дарьина, главный эпидемиолог Петербурга.



Тревожные новости о распространении оспы обезьян старшее поколение как бы не пугает. Оно поглядывает на следы послепрививочных инъекций на предплечье и считает, что все рожденные до 1979 года включительно защищены прививками (ВОЗ объявила в 1980 году, что натуральная оспа побеждена, и прививок с тех пор не было). А они, по результатам исследований, защищают от обезьяньей оспы на 85%.



На самом деле вряд ли вакцинация, сделанная 40 лет назад и более, нас защитит. Ссылаясь на открытые источники информации главный эпидемиолог Петербурга Мария Дарьина, сообщила «Фонтанке», что иммунитет как после заболевания натуральной оспой, так и после вакцинации не сохраняется всю жизнь: «По данным медицинской энциклопедии 1960-х, восприимчивость человека к возбудителю натуральной оспы — 100%. Да, иммунитет возникает лишь в результате заболевания или вакцинации. Но есть официально зафиксированные случаи заражений и дважды, и трижды. И авторы энциклопедии того времени утверждали, что после вакцинации от натуральной оспы иммунитет держится 5–10 лет. Поэтому утверждать наличие иммунитета у ранее привитых — до 1979 года — в 2022 году мы не можем».



Многих сбивает с толку название распространенной детской болезни — ветряной оспы. Как поясняет главный эпидемиолог, у ветряной и натуральной общее только слово оспа: «Возбудитель натуральной (черной) оспы (Variola majer и Variola minor) и возбудитель оспы обезьян (Monkeypox virus), относятся к семейству Poxviridae (поксвирусов). А возбудитель ветряной оспы относится к семейству герпетических вирусов. В связи с этим тот, кто имеет защитные титры антител против ветряной оспы, не защищен от заболевания натуральной оспой или оспой обезьян».

