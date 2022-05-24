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    Шанс подхватить обезьянью оспу на отдыхе существует: Попова предупредила россиян

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    4 комментария

    Россияне могут столкнуться с распространяющимся вирусом обезьяньей оспы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    «У нас нет прямого пассажиропотока с Европой, но я хочу сказать, что наступает отпускное время, и шанс подхватить где-то (оспу) возрастает, и находясь на отдыхе, нужно понимать, что риски есть. Поэтому надо заботиться о своем здоровье», — цитирует Попову 24 мая «Интерфакс».

    При этом, по словам главного санитарного врача РФ, оснований для паники нет, как и оснований для какой-то «супернастороженности». По всей России проводятся информационные и методические мероприятия, границы контролируются. Случаев завоза оспы обезьян в Россию не выявлено, вновь заверили в ведомстве.

    «Фонтанка» прочитала разъяснения Минздрава, направленные в органы управления здравоохранением всех регионов России и отвечает на самые важные вопросы об обезьяньей оспе здесь.

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    Комментарии (4)

    E .SladkiBubalehhh
    Что за чушь )))
    Irina111
    В свете событий последних лет, оспой нас уже не напугать.
    Леонтий
    Я так понимаю, что общественное мнение на Западе, негласно обвиняет в новой эпидемии обезьян,африканцев и гомосексуалистов.Соответственно и группы риска на отдыхе это не только обезьяны.Беречь себя надо.
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