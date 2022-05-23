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    Минэкономразвития: Укрепление курса рубля достигло пиковых значений

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    Укрепление курса рубля достигло пиковых значений. Об этом 23 мая сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития.

    В министерстве отметили, что импорт и потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям. Важную роль в этих процессах должно играть дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России.

    «Фонтанка» ранее писала, что евро на Московской бирже опустился ниже 59 рублей впервые с июня 2015 года. Курс европейской валюты опустился до 58,9 рубля. Доллар же торгуется на уровне 57,5 рубля, потеряв за день почти 3 рубля.

    ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 24 мая: курс доллара он снизил на 67 копеек, до 58,2 рубля, а евро — на 50 копеек, до 60,4 рубля.

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