Останетесь на второй год! Попробуйте правильно ответить на реальные задачи из ЕГЭ 2022 года

Сотни тысяч выпускников сядут на этой неделе за парты в последний раз, чтобы сдать ЕГЭ. При этом у современных школьников всё будет по-взрослому: результаты экзамена можно будет оспорить в конфликтной комиссии, а за списывание грозит штраф — три тысячи рублей. Чтобы как-то облегчить судьбу выпускников, Федеральный институт педагогических измерений заранее представил открытые варианты ЕГЭ. Мы заглянули в них, чтобы вы могли проверить — справитесь ли с заданиями на отлично или будете пересдавать.
Начнем с русского языка. В одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук.
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово. «Я решил ознакомиться с полным прейскурантом цен на продукцию фабрики».
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. «Первый луч солнца через неплотно притворё(1)ые ставни золотил изразцовую печь, свежевыкраше(2)ые полы, недавно краше(3)ые хозяевами стены, увеша(4)ые картинками на темы детских сказок».
А теперь математика. В пачке 500 листов бумаги формата А4. За неделю в офисе расходуется 600 листов. Какого наименьшего количества пачек бумаги хватит на 6 недель?
В прямоугольном треугольнике ABC внешний угол при вершине A равен 120°. Катет AC = 23. Найдите длину гипотенузы AB.
Из книги выпало несколько идущих подряд листов. Номер последней страницы перед выпавшими листами — 324, номер первой страницы после выпавших листов записывается теми же цифрами, но в другом порядке. Сколько листов выпало?
И немного биологии. На гаплоидном заростке хвоща полевого в результате митоза образовалась яйцеклетка со 108 хромосомами. Определите количество хромосом в клетке заростка. В ответе запишите только количество хромосом.
Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. Какие признаки характерны для всех хордовых животных?
1. Нервная система трубчатого типа.
2. Расположение осевого внутреннего скелета над кишкой.
3. Участие грудной клетки в дыхании.
4. Сердце четырехкамерное.
5. Наличие жаберных щелей в глотке эмбриона.
6. Легочное дыхание.
Один вопрос из истории. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в таблицу.
1. Образование Германской империи.
2. Битва на реке Воже.
3. Медный бунт.
И немного географии. Затраты на отопление жилых и производственных помещений в холодное время года в значительной степени зависят от средних зимних температур воздуха. Расположите перечисленные города России в порядке повышения в них средней температуры января, начиная с города с самой низкой температурой.
1. Ставрополь.
2. Иркутск.
3. Пермь.
В «Стратегии пространственного развития Российской Федерации» одним из приоритетов называется опережающее развитие и социальное обустройство регионов с низкой плотностью населения. Какие три из перечисленных регионов России имеют наименьшую среднюю плотность населения? Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти регионы.
1. Мурманская область.
2. Республика Тыва.
3. Чувашская Республика — Чувашия.
4. Рязанская область.
5. Чукотский АО.
6. Омская область.
Останетесь на второй год! Попробуйте правильно ответить на реальные задачи из ЕГЭ 2022 года
Боимся, что с такими результатами вас даже из школы не выпустят
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Допустим, у вас изначально был такой план — кликать на случайные ответы
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Это было непросто, но вы ответили правильно на большинство заданий
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Похоже, вам все эти задания дались слишком легко. В следующий раз найдем сложнее