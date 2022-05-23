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    «Подорожание в умах — причем на уровне посредников…» Сергей Густов о том, как газ доходит до домов и что этому может препятствовать

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    Около миллиона домовладений по всей России должны подключиться к газу в этом году по программе догазификации, причем бесплатно. Но на пути могут встретиться сложности — и в виде длительных согласований, и в лице посредников, которые взвинчивают цены на котлы, плиты и прочее внутреннее оборудование.

    Фото: предоставлено пресс-службой Группы «Газпром межрегионгаз»
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    В интервью «Фонтанке» Сергей Густов, генеральный директор Группы «Газпром межрегионгаз» и компании «Газпром Газификация», рассказал об абонентах, которые не хотят делиться трубой, о региональных субсидиях и льготах, об отечественном бытовом оборудовании и о почти стопроцентном импортозамещении, которого удалось добиться в газификации.

    — Как повлияла сложная ситуация в экономике России на работу компаний «Газпром межрегионгаза»?

    — Пока мы не видим, что внешние ограничения как-то сказываются на запланированных работах по программам развития газоснабжения и газификации регионов РФ на 2021–2025 годы и по ускоренной догазификации домовладений граждан. Мы сотрудничаем с отечественными производителями материалов и комплектующих, и наши партнеры нас не подводят — все договоры исполняются своевременно и в полном объеме.

    — Вы говорите о двух программах — газификации и догазификации. В чем разница?

    — Пятилетние программы развития газоснабжения и газификации регионов РФ ПАО «Газпром» были подписаны Алексеем Миллером с главами 68 субъектов. По ним мы проводим газ туда, где его в принципе нет, — это 3 632 населенных пункта. Это строительство газопроводов-отводов, межпоселковых газопроводов и газораспределительных станций. Параллельно мы подключаем жителей новых населенных пунктов к газораспределительным сетям.

    Вторая, как мы её называем, «программа догазификации», — была объявлена в 2021 году. Суть её в следующем: если к поселку подведена труба, то мы строим внутри поселка газопроводы, чтобы подключить каждый дом, хозяин которого подаст заявку. Есть поручение президента проводить эту работу бесплатно для людей.

    — Почему, как вы думаете, такой проект доверили именно вам? Как вы ответите на этот вопрос?

    — Это, конечно, не у меня надо спрашивать. Была создана специальная компания «Газпром газификация», которую доверили возглавить мне.

    Я занимался газификацией всю свою сознательную жизнь. У меня вообще всего два места работы в жизни. Сначала в Горном институте — я учился, работал на кафедре, затем был проректором по международной деятельности, а потом перешел в «Газпром» и стал заниматься газификацией.

    Так что, возвращаясь к вашему вопросу, я понимаю уровень ответственности за порученную работу. Что касается нашей компании, то здесь собралась команда со всей страны — люди, которые всё время работали в газораспределении и знают, что такое строительство новых сетей и какая огромная ответственность перед потребителями лежит на нашей компании. «Газпром» большой, в его структуре есть геологоразведка, добыча, магистральный транспорт, хранение. Подошла труба к населенному пункту, и дальше начинается наша зона — газоснабжение и газификация. И здесь требуется кропотливая работа. Мы — компания, самая близкая к потребителю, к людям.

    Сначала дух захватывало от задачи — ведь это по сути вся страна, а сейчас, знаете, появился такой хороший драйв: потому что я и моя команда знают, как её исполнить. Появилась осознанная уверенность!

    — Что изменилось в компании с вашим приходом?

    — В «Газпроме» была создана специализированная компания, которая ничем, кроме газификации, не занимается. Например, сегодня закупки идут на конкурентной основе только на электронной площадке и только у производителей, с определением предельного уровня цены. Вы можете сами прийти и увидеть, как компании бьются за тот или иной лот. И в то время, когда цены растут на комплектующие, у нас цена контракта снижается на 3–10 %. Поставщики готовы на это, чтобы выиграть конкурс и построить газопровод, благодаря чему план 2021 года мы выполнили даже с избытком.

    — Сколько удалось сэкономить таким образом?

    — Скажу на примере закупок по программе развития газоснабжения и газификации регионов. По итогам работы в 2020 году было проведено закупок почти на 82 млрд рублей. Экономия на этих закупках составила 5,8 млрд рублей. И это с учетом того, что мы проводили конкурсы по уже выполненным проектам, со сметами. В 2021 году эффект был не меньше: проведено закупок на 70,2 млрд рублей, экономия составила 5,9 млрд рублей. Среднее снижение начальной цены контрактов по регионам — 8 %, в отдельных случаях — 15 % и даже 20 %.

    — Не может же всё идти как по маслу? Какие-то вопросы остаются нерешенными?

    — Конечно, не может. Мы регулярно мониторим обращения всех участников процесса газификации. И по этим вопросам проходят заседания федерального штаба под руководством заместителя председателя правительства РФ Александра Новака. В штабе участвуют первый зам председателя Совета Федерации Андрей Турчак, губернаторы, представители федеральных органов власти — ФАС, Минэнерго, Минстрой.

    Распространенная проблема, особенно в районах, примыкающих к большим городам. Когда основной абонент построил себе трубу за свой счет, а теперь не дает к ней подключаться. По сути это его труба, поэтому он говорит: «Платите». Нам же надо присоединить людей без использования их средств. Нет смысла строить параллельную трубу, хотя на уровне здравого смысла можно понять этого «хозяина» — ведь соседа он не пускает, потому что тот в свое время не вложился в прокладку труб.

    — Есть же опция изъятия для государственных нужд…

    — Не хотелось бы таких радикальных мер. Поэтому мы ждем, что правительство урегулирует этот вопрос. Например, определит, как рассчитать компенсацию собственнику трубы либо зафиксирует какую-то плату за подключение к сетям основного абонента и при этом установит, что собственник не может препятствовать подключению.

    — Какие-то еще формальные вопросы остались нерешенными?

    — Мы просим установить уведомительный порядок выдачи разрешения на строительство газопроводов (в том числе отводов-вводов) — там речь-то идет о кусочках в 30 метров с отсутствием пересечений с другими инженерно-техническими коммуникациями. Но чтобы получить ордер, нам надо обратиться к муниципальным властям, а они могут принимать решение долго.

    Поэтому мы и просим решать вопрос в уведомительном порядке — если нам не отвечают в течение какого-то времени, значит, препятствий нет, и мы можем приступать к работе.

    Задача федеральных и региональных властей — донести до каждого муниципала, что если приходит заявка на строительство газопровода — надо быстро ответить. Есть примеры Московской области, Краснодарского края, Адыгеи, где местная власть уже реализовала наше предложение, и это на 30–40 дней сокращает время строительства газопровода до домовладения.

    — В сроки укладываетесь?

    — Да. Наш текущий план по догазификации рассчитан до конца 2022 года, при этом мы следим по ежемесячным планам-графикам по каждому региону — успеваем мы или нет. Пока только несколько субъектов попали в желтую зону, им надо наверстывать, это десятая часть от всего количества.

    Среди них, например, Псков. Сейчас мы разбираемся, в чем причина, может, недостаточно наняли подрядчиков, ищем дополнительных.

    В Ленинградской области — проблемы есть у двух районов, но я уверен, что «Газпром газораспределение Ленобласть» исправит ситуацию уже в мае. В план-график газификации по Ленобласти вошли более 60 тысяч домовладений в 516 населенных пунктах, в этом году планируется догазифицировать почти 44 тысячи домовладений.

    Важно подчеркнуть, что у этой программы нет проблем с финансированием, т. е. сослаться исполнителям или регионам на то, что «нет денег», не получится. У нас заключены договоры со всеми региональными операторами по газификации в тех субъектах, где нет компаний «Газпрома».

    Например, в Петербурге это «ПетербургГаз» — ему и денег от нас не надо. Более того, в городе собрано фактически 100 % заявок на догазификацию — коллеги с этой задачей прекрасно справляются.

    — А в России сколько всего объектов в зоне программы?

    — Регионы насчитали потенциал догазификации — более 2 млн домовладений, это все дома в населенных пунктах, куда уже подведен газ. Но по итогу субъекты включили в свои программы планы-графики на 1,2 млн домов — там, где оформлена собственность на домовладение.

    — Почему не все дома вошли в этот план-график?

    — Ситуация может быть разная. Например, далеко не все дома в сельской местности оформлены официально — сплошь и рядом люди не регистрируют собственность. Но мы же не можем подать газ в дом, которого формально не существует. Поэтому если хочешь газ в дом — надо оформить право собственности. И многие люди это поняли. И здесь мы уже ждем встречных шагов со стороны администрации: хотелось бы, чтобы был упрощенный порядок оформления собственности на дом в сельской местности. Многие губернаторы идут на это. В общем, догазификация вскрыла ряд глубинных проблем, которые требуют решения.

    — Сколько заявок на подключение к домам из этого миллиона вы уже получили?

    — Примерно половину от плана — мы приняли около 580 тыс. заявок на догазификацию, а договоров заключено только 378 тыс. Опять цифры не бьются. Почему? Потому что человек не подписывает договор, который ему дали. А почему? Потому что трубу доведут до участка — а дальше сам. Надо купить плиту, котел, батареи поменять, а у него денег нет. Этот набор сейчас обойдется в 80–90 тысяч.

    Но мы помним, что раньше регионы строили внутрипоселковые сети за свой счет, а теперь за это платит «Газпром», значит, деньги в региональном бюджете остались. Поэтому мы и обращаемся к руководителям регионов с предложением расширить меры соцподдержки граждан в рамках мероприятий по догазификации.

    Важно, что регионы нас слышат и оперативно реагируют на потребности людей. Например, и в Петербурге, и в Ленобласти уже значительно расширили список льготных категорий, которым будут компенсированы затраты на обустройство газового оборудования внутри дома.

    — Когда ожидаете остальных заявок?

    — Мы заметили, что количество стало расти экспоненциально по мере того, как таял снег. Потому что в январе-феврале люди не думали о смене схемы теплоснабжения дома и топили тем, что есть. А снег растаял, впереди лето — самое время менять систему отопления, чтобы следующей зимой уже топить по-новому. Также кратно растет спрос на плиты и котлы.

    — Эти плиты и котлы импортные или отечественные?

    — Раньше было засилье импортных котлов, сейчас котлы российские — и мы видим, что отпускные цены на заводе на плиты как были, так и остались — 12 тысяч рублей. А в магазине или в интернете она стоит уже 25 тысяч. Почему?..

    — Вы сами так за этим следите?

    — У меня по пути домой есть магазин, где плиты продают, я заехал недавно посмотреть. Надо же понимать обстановку… И сейчас мы будем поднимать вопрос о предельной наценке торговых сетей на газовое оборудование. Нет никаких объективных предпосылок для такого роста, просто какое-то подорожание в умах — причем на уровне посредников, торговых сетей и т. п.

    — А на стройке что? Строители жилья, например, жалуются на кратный рост цен на материалы.

    — В газификации главное что? Труба — металлическая или полиэтиленовая. Буквально до 2019 года полиэтилен для труб закупался в том числе и за рубежом, но с 2019 года предприятия перешли на российские поставки и сейчас сырье не подорожало — труба, соответственно, приблизительно в той же цене.

    — Полностью все потребности ваши закрыты?

    — Мы встречались с производителями — собрали 140 предприятий, которые поставляют нам всё: трубы, газорегулирующее оборудование, котлы, арматуру, приборы учета. Но нам всё равно нужно больше российских заводов по производству полиэтиленовой трубы в регионах, потому что её невыгодно возить за тысячу км.

    Недавно открылся завод в Череповце. Еще одно новое производство в Боровичах — в Новгородской области, где большая программа газификации. Теперь трубу производят прямо в регионе, вблизи от стройки. В Петербурге на давно действующем заводе компании «Петерпайп» поставили установку по производству полиэтиленовой трубы мощностью 3 км в сутки. Толстостенная труба лучше, чем любая зарубежная, — и на вид, и по качеству.

    Вообще, мы уже довольно глубоко работаем по теме импортозамещения. Например, недавно обнаружили, что газорегулирующее оборудование у нас отечественное, а вот небольшая деталь в нём — мембраны — импортная, и оказалось, что в стране их не производят в промышленном масштабе. Не сомневаюсь, что в России могут производить это несложное изделие, просто раньше об этом никто не задумывался.

    У нас, как у компании Группы «Газпром», программы импортозамещения начались не вчера — и теперь 100 % труб для магистральных газопроводов делается в России. А помните, как в конце 1970-х меняли газ на трубы? Вообще не было труб местного производства.

    — Наше интервью выходит через несколько дней после 9 мая, и я не могу не спросить — зачем потребовалось принимать отдельный закон о бесплатных поставках на Вечные огни?

    — Действительно, были внесены изменения в законодательство, которые позволяют организовать на безвозмездной основе поставку газа для горения Вечных огней и Огней памяти.

    Причем «Газпром» и до выхода закона компенсировал затраты на горение огней в городах-героях и городах воинской славы. Ежегодно компании Группы «Газпром межрегионгаз» в своей зоне ответственности поставляют газ на мемориальные комплексы с Вечными огнями и Огнями памяти в объеме более 20 млн кубометров. Более того, своими силами осуществляют техническое обслуживание, ремонт и реконструкцию газового оборудования мемориальных комплексов, очистку и замену газовых устройств.

    Теперь «Газпром межрегионгаз» будет поставлять газ для всех Вечных огней и Огней памяти, внесенных в реестр Минобороны России, безвозмездно. Я считаю, что Вечные огни должны гореть всегда, потому что это — память о подвигах.

    — Мне рассказали, что вы поисками сами занимаетесь?

    — Занимался. Сейчас уже в меньшей степени сам лично, но у нас в компании есть энтузиасты, которые занимаются поисковыми работами, причем не только в Ленинградской области. В Ростовской области очень большое объединение, они даже танк откопали, восстановили. И такую деятельность будем продолжать. Это задача особой значимости.

    — Ваш интерес в чем? Почему для вас это важно?

    — Потому что у меня деды воевали, один и второй. Потому что все должны понимать, что такое Родина, и должны быть готовыми её защищать.

    Александр Горшков, «Фонтанка.ру»

    Фото: предоставлено пресс-службой Группы «Газпром межрегионгаз»

    Для решений вопросов по догазификации открыта горячая линия Единого оператора газификации с федеральным номером 8–800–101–00–04. Подать заявку на догазификацию можно на портале connectgas.ru, через сайт Госуслуги, в газораспределительной организации или региональном МФЦ.

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    Комментарии (3)

    BobCat2
    Честно не понял суть статьи? Просто скрытый пиар за денежку для редакции? 1) Подорожания нет - это вы всё сами придумали или это гадкие барыги-посредники. 2) Все будет хорошо, мы когда-нибудь всех газифицируем желающих. 3) За 50 лет мы вроде научились производить трубы. И самое главное 4) Вечные огни будут гореть на бесплатном газу. Прямо кладезь полезной информации и великих достижений.
    Для желающих увидеть реальную газификацию рекомендую съездить в Чечню. Там даже высоко в горах маленькие деревушки газифицированы, хотя это явно стоило космических денег. Но видимо одним газ, другим рассказы про газ.
    Pilat
    К газовому бизнесу присосалось огромное количество мелких и не очень буржуев.
    Цены высоки не только на газовое оборудование, но и на газовую разводку по домовладению.
    А еще есть ежегодное обслуживание котлов, за которое сейчас берут минимум 6000. Это минимум.
    Причём за эти деньги все что они делают, это приезжают раз в год и типа в течении 30 минут чистят котел от нагара......чтоб мы все так зарабатывали за 30 минут работы.
    VadikPSP
    Забыли про домовладельцев второго сорта, дома которых расположены на территории так называемых СНТ.
    Там подключиться вообще бесперспективняк.
    Догазификауия только для Илиты, только для ИЖС.
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