В ООН осудили гомофобию на фоне вспышки оспы обезьян в мире

Объединённая программа ООН по проблемам ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) выразила обеспокоенность публичными заявлениями, разжигающими гомофобию и расизм, на фоне зафиксированной в ряде стран вспышки оспы обезьян. В заявлении, распространённом в воскресенье, 22 мая, организация призывает СМИ, правительства и общественность избегать стигматизации «определённых групп людей», поскольку это может подорвать меры реагирования на заболевание.

«ЮНЭЙДС выражает обеспокоенность в связи с тем, что в некоторых публичных сообщениях и комментариях об оспе обезьян был использован язык и изображения, в частности изображения ЛГБТИ и африканцев, которые усиливают гомофобные и расистские стереотипы и усугубляют стигматизацию», — говорится в заявлении ( цитата по ТАСС).

В комментарии ООН также подчёркивается, что уроки борьбы со СПИДом свидетельствуют о том, что «стигматизация и обвинения определённых групп людей могут быстро подорвать реагирование на вспышку [заболевания]».

Ранее «Фонтанка» со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) писала, что на сегодняшний день в мире зафиксировано 92 случая заражения оспой обезьян в 12 странах. 28 из них были подтверждены за последние сутки.



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