    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 8

    2 м/с, сев

    760мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd58.89eur60.9
    Что происходит на УкраинеОтмена маршрутокСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    В ООН осудили гомофобию на фоне вспышки оспы обезьян в мире

    3269
    9 комментариев

    Объединённая программа ООН по проблемам ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) выразила обеспокоенность публичными заявлениями, разжигающими гомофобию и расизм, на фоне зафиксированной в ряде стран вспышки оспы обезьян. В заявлении, распространённом в воскресенье, 22 мая, организация призывает СМИ, правительства и общественность избегать стигматизации «определённых групп людей», поскольку это может подорвать меры реагирования на заболевание.

    «ЮНЭЙДС выражает обеспокоенность в связи с тем, что в некоторых публичных сообщениях и комментариях об оспе обезьян был использован язык и изображения, в частности изображения ЛГБТИ и африканцев, которые усиливают гомофобные и расистские стереотипы и усугубляют стигматизацию», — говорится в заявлении (цитата по ТАСС).

    В комментарии ООН также подчёркивается, что уроки борьбы со СПИДом свидетельствуют о том, что «стигматизация и обвинения определённых групп людей могут быстро подорвать реагирование на вспышку [заболевания]».

    Ранее «Фонтанка» со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) писала, что на сегодняшний день в мире зафиксировано 92 случая заражения оспой обезьян в 12 странах. 28 из них были подтверждены за последние сутки.

    Подробнее о том, что это за болезнь и нужно ли её бояться россиянам, читайте в нашем материале.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (9)

    baddanZer
    Карта распространения обезьянней оспы по миру повторяет карту распространения, наркомании, педерастии, ЛГБТ, MeToo, инклюзивности и разнообразия, woke идей и cancel culture, BLM и тд.
    Она также идеально вписана в ареал обитания "золотого миллиарда".
    07A
    Ха ха ха, дядя Бо ревнует к обезьянам. Никаких гомофобов, берегите млекопитающих от "Торнадо"!
    LiChaBaTa
    Я давно осознал, что я расист и гомофоб - и горжусь этим.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close