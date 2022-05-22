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    На Ночь музеев пришли 30 тысяч человек

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    Более 30 тысяч человек купили билеты на Ночь Музеев в Петербурге, которая в 2022 году прошла в ночь на 22 мая.

    Фото: Иван Петров/Фонтанка.ру
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    Всего посетители по своим билетам совершили около 90 тысяч посещений — то есть, в среднем по три музея на человека.

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    По данным «Фонтанки», почти все участвовавшие в акции музеи отчитались о максимально полной загрузке. Лишь немного свободных мест оставалось на крупнейших площадках: в Артиллерийском, Военно-морском и музее РЖД.

    Корреспонденты «Фонтанки» не спали полночи, чтобы посмотреть, как выглядело одно из главных культурных событий года в Петербурге.

    Фото: Иван Петров/Фонтанка.ру

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