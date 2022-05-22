На Ночь музеев пришли 30 тысяч человек

Более 30 тысяч человек купили билеты на Ночь Музеев в Петербурге, которая в 2022 году прошла в ночь на 22 мая.
Всего посетители по своим билетам совершили около 90 тысяч посещений — то есть, в среднем по три музея на человека.
По данным «Фонтанки», почти все участвовавшие в акции музеи отчитались о максимально полной загрузке. Лишь немного свободных мест оставалось на крупнейших площадках: в Артиллерийском, Военно-морском и музее РЖД.
Корреспонденты «Фонтанки» не спали полночи, чтобы посмотреть, как выглядело одно из главных культурных событий года в Петербурге.