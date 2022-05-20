Умер петербургский психиатр Дмитрий Исаев

Петербургский психиатр-сексолог Дмитрий Исаев умер после года борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом, как пишет некоммерческая организация «СПИД.центр», стало известно известно накануне.
Исаеву было 65 лет.
Он известен как специалист по гендерной психологии и психологии сексуальности. В СПбГПМУ Исаев возглавлял медицинскую комиссию, которая выдавала трансгендерным людям разрешения на гормональную терапию и хирургическую операцию. Из педиатрического университета его уволили после выступлений активистов православного движения «Народный собор».