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    Умер петербургский психиатр Дмитрий Исаев

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    Петербургский психиатр-сексолог Дмитрий Исаев умер после года борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом, как пишет некоммерческая организация «СПИД.центр», стало известно известно накануне.

    Фото: vk.com
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    Исаеву было 65 лет.

    Он известен как специалист по гендерной психологии и психологии сексуальности. В СПбГПМУ Исаев возглавлял медицинскую комиссию, которая выдавала трансгендерным людям разрешения на гормональную терапию и хирургическую операцию. Из педиатрического университета его уволили после выступлений активистов православного движения «Народный собор».

    Фото: vk.com

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