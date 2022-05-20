Вывески другие, коллекция та же. Иностранные бренды возвращаются в Россию под новым именем

Магазины польского фешен-ретейлера LPP после двух месяцев простоя начали открываться под новыми вывесками. На очереди — Reebok и L'Occitane. Mango, Zara, Uniqlo, H&M внимательно изучают опыт, но держат интригу.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Торговые точки польской LPP (управляет брендами Reserved, House, Cropp, Mohito, Sinsay) 19 мая заявившей о продаже российского бизнеса китайскому консорциуму, вновь заработали в Петербурге. Об этом рассказали читатели «Фонтанки» и подтвердили собственники и управляющие ТЦ.

Магазины в ТЦ «Сити Молл» с сегодняшнего дня открылись уже под новыми вывесками, рассказал управляющий партнер Fort Group Максим Левченко. В остальных — ребрендинг в процессе. В моллах «Адаманта» возобновили работу почти все торговые точки LPP, другие запустятся в течение дня, но пока под старыми вывесками, отметил глава управляющей компании Сергей Менис. В «Галерее» не ответили на вопрос «Фонтанки».



В своем сообщении LPP не называет покупателя. В СПАРК смена владельца российского юрлица пока не зарегистрирована. Но, судя по всему, новый собственник решил сохранить преемственность и просто сократил прежние названия до нескольких букв. К примеру, Cropp будет работать под названием CR, Reserved — RE, House, House — XC, Sinsay — СИН, Mohito и вовсе станет лаконичным M.

Таковы условия сделки. Консорциум из Поднебесной не получил права на использование товарных знаков и брендов LPP — лишь на продажу всех товаров, принадлежащих российскому подразделению компании, отмечается в сообщении польского ретейлера.



Пока на полках бутиков представлены коллекции польского ретейлера, но, идет ли речь только о товарных остатках, которые хранились на складах после закрытия, или о новых поступления, неясно.

«Фонтанка» направила запрос в LPP с просьбой прокомментировать, продолжатся ли поставки в ставшее самостоятельным российское подразделение или китайский собственник будет планировать и закупать линейку самостоятельно. Но на момент публикации ответа не поступило.

Опрошенные «Фонтанкой» участники рынка ожидают, что поставки с дружественных LPP фабрик в Юго-Восточной Азии будут продолжаться, хотя не исключают, что вместе с вывесками могут поменять и бирки.



«Ожидаем, что будет схожая по качеству коллекция», — сообщил Сергей Менис. «Нам гарантировано, что будут те же самые коллекции, весь ассортимент, дизайн, стандарты качества — все будет сохранено», — добавил Максим Левченко. По его словам, условия аренды остаются те же, что были для польской компании. Оттока посетителей из-за смены собственника и названия предприниматель не ожидает. «Хоть марсиане купили. В массмаркете не так важно, что написано, это же не Louis Vuitton», — подчеркнул он.



До закрытия LPP управляла в России 533 магазинами, на российский бизнес приходилось примерно 19% всех продаж. Точки остановили работу 30 марта 2022 года, в апреле компания объявила о намерении продать российский бизнес из-за «неопределенной ситуации и невозможности предсказать ход вооруженного конфликта [на Украине]».



По данным Reuters, консорциуму из Китая перейдет управляющее магазинами ООО «Ре Трэйдинг», а вот «Ре девелопмент», занимающееся развитием, будет закрыто. Выручка «Ре Трэйдинг» в 2021 году составила 52,9 млрд рублей.

В ожидании Zara

По словам управляющих ТЦ, к перезапуску готовятся и другие иностранные бренды, приостановившие работу с началом спецоперации. По словам Максима Левченко, на следующей неделе заработают бутики парфюмерного бренда L'Occitane — под той же вывеской. По данным СПАРК, владеет российским юрлцом по-прежнему зарегистрированное в Люксембурге L'Occitane International.



Сергей Менис ожидает в июне перезапуска Reebok. Ранее сообщалось, что российское подразделение со 100 магазинами перешло турецкому холдингу FLO Retailing, развивающему, в частности, бренды Lumberjack и Reno.

Участники рынка не исключают и возвращения других крупных фешен-сетей — Zara и других брендов испанской Inditex, а также Mango, Uniqlo, H&M. По мнению Максима Левченко, вопросы с логистикой ретейлеры в основном решили. Дальше — интрига. «Все смотрят, что будут делать коллеги по рынку», — комментирует он.



Ранее управляющий испанской сетью магазинов одежды Inditex (владеет брендами Zara и Bershka) Оскар Гарсиа Масейрас заявил, что компания рассчитывает возобновить деятельность в России, «как только это будет возможным и позволят условия».

По данным газеты «Известия», компания рассматривает возможность возврата к торговле, но через партнера в РФ или с помощью переоформления бизнеса на новое юридическое лицо. Однако владельцы петербургских ТЦ отмечают, что пока не получали конкретной информации от приостановивших работу международных ретейлеров.

Максим Левченко допускает перезапуска Uniqlo в августе, а прочих брендов, включая Zara и H&M, в сентябре. По его словам, начать торговлю можно будет с остатков весенней коллекции, а там подоспеет и осенне-зимняя. С учетом пятимесячного цикла производства и доставки компаниям самое время размещать заказы для российского рынка у своих азиатских партнеров. Продажу бизнеса и ребрендинг Zara и H&M по примеру LPP и McDonalds управляющий партнер Fort Group считает маловероятной. «Но у всех свой путь», — отметил он.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

