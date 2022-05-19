Великобритания вводит новые санкции против «Аэрофлота», «России» и «Уральских авиалиний»

Великобритания вводит новые санкции против российских авиакомпаний. Они не смогут продавать в аэропортах страны неиспользуемые «прибыльные посадочные места». Ограничение может стоить авиаперевозчикам до 50 млн фунтов стерлингов.



Сообщение об этом 19 мая появилось на сайте правительства Великобритании. В нем приводятся слова министра иностранных дел Соединенного королевства Лиз Трасс: «Мы уже закрыли наше воздушное пространство для российских авиакомпаний. Сегодня мы позаботимся о том, чтобы они не смогли обналичить свои выгодные посадочные места в наших аэропортах. Каждая экономическая санкция усиливает наше четкое послание Путину: мы не остановимся, пока Украина не победит».

