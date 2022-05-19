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    Великобритания вводит новые санкции против «Аэрофлота», «России» и «Уральских авиалиний»

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    7 комментариев

    Великобритания вводит новые санкции против российских авиакомпаний. Они не смогут продавать в аэропортах страны неиспользуемые «прибыльные посадочные места». Ограничение может стоить авиаперевозчикам до 50 млн фунтов стерлингов.

    Сообщение об этом 19 мая появилось на сайте правительства Великобритании. В нем приводятся слова министра иностранных дел Соединенного королевства Лиз Трасс: «Мы уже закрыли наше воздушное пространство для российских авиакомпаний. Сегодня мы позаботимся о том, чтобы они не смогли обналичить свои выгодные посадочные места в наших аэропортах. Каждая экономическая санкция усиливает наше четкое послание Путину: мы не остановимся, пока Украина не победит».

    По словам британского министра транспорта Гранта Шэппса, правительство опирается на действия, которые уже были предприняты против «Аэрофлота», «России» и «Уральских авиалиний». Новые санкции не позволят им продать слоты и заработать до 50 миллионов фунтов стерлингов.

    Великобритания закрыла небо от российских самолетов 24 февраля в ответ на начало специальной военной операции на Украине 24 февраля. Ее примеру вскоре последовали другие страны Европы и мира. Также иностранные лизингодатели потребовали от российских авиаперевозчиков вернуть взятые ими в лизинг самолеты.

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    Комментарии (7)

    Денеб
    «Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии».....Не летал, не летаю и не собираюсь летать.... Выбираю Люфтганзу......
    VKuser449996532
    Петрова с Башаровым на них нет...
    Не понял. Если эти авиакомпании не летают в UK, какие посадочные места они продают? Или Аэрофлот продаёт места у прохода на рейсах British Airways?
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