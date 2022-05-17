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    Группа «Би-2» объяснила отмену концерта в Петербурге

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    Группа «Би-2» прокомментировала отмену концерта в БКЗ «Октябрьский». Как говорится 17 мая в заявлении группы, выступление перенесли «по независящим от организатора причинам».

    «18 мая в Санкт-Петербурге должен был состояться наш с «Квартетом И» спектакль «Письма и песни». По независящим от организатора причинам спектакль переносится», — сообщили музыканты в своем паблике во «ВКонтакте».

    Уточняется, что новая дата концерта станет известна «в ближайшее время», приобретенные билеты будут действительны.

    Ранее «Фонтанка» писала, что за два дня до концерта в Петербурге обладатели билетов на концерт «Би-2» получили сообщение: «Спектакль «Письма и песни» «Квартета И» и группы «Би-2» 18 мая 2022 года переносится». Перенос концерта не стал неожиданностью: первая отмена в гастрольном туре музыкантов произошла еще 28 апреля.

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