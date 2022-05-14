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    Принца Абу-Даби избрали новым президентом ОАЭ. Его уже поздравил Путин

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    3 комментария

    Новым президентом Объединенных Арабских Эмиратов избрали наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

    Как пишет ТАСС 14 мая, его кандидатуру единогласно одобрил Верховный федеральный совет ОАЭ.

    Свои поздравления в связи с избранием новому президенту направил российский лидер Владимир Путин. «Уверен, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных российско-эмиратских отношений, взаимовыгодного сотрудничества на всех направлениях», — сказано в телеграмме.

    Мухаммед бен Заид Аль Нахайян родился 11 марта 1961 года в городе Эль-Айн. Он является третьим сыном шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна, первого президента и основателя ОАЭ.

    О смерти предыдущего президента ОАЭ, Халифа бен Заида аль-Нахайяна, стало известно 13 мая. Он скончался на 74-м году жизни в результате продолжительной болезни. Пост он занимал с 2004 года.

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    Комментарии (3)

    AlBerkut
    Король умер. Да здравствует король!
    Денеб
    Поторопился наш королёк (как я его называю)......
    SKP(тм)
    Хорошо что Путин поздравил.
    Это очень важно.
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