Принца Абу-Даби избрали новым президентом ОАЭ. Его уже поздравил Путин

Новым президентом Объединенных Арабских Эмиратов избрали наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
Как пишет ТАСС 14 мая, его кандидатуру единогласно одобрил Верховный федеральный совет ОАЭ.
Свои поздравления в связи с избранием новому президенту направил российский лидер Владимир Путин. «Уверен, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных российско-эмиратских отношений, взаимовыгодного сотрудничества на всех направлениях», — сказано в телеграмме.
Мухаммед бен Заид Аль Нахайян родился 11 марта 1961 года в городе Эль-Айн. Он является третьим сыном шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна, первого президента и основателя ОАЭ.
О смерти предыдущего президента ОАЭ, Халифа бен Заида аль-Нахайяна, стало известно 13 мая. Он скончался на 74-м году жизни в результате продолжительной болезни. Пост он занимал с 2004 года.