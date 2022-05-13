Куда пойти 13 — 15 мая: праздник корюшки, мега-шоу от «Арии» и мир чудовищ Востока

Хоть рабочая неделя и длилась всего три дня — отдохнуть все равно важно, тем более что грядут рок-концерты на любой вкус и фестивали для семейного отдыха — литературные и спортивные. Кроме того, в кинотеатрах показывают редкие фильмы и короткометражки из Италии, а еще «Кофе и сигареты» Джима Джармуша с Игги Попом и Стивеном Райтом.

Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Актуальное

У Петропавловской — гулянье в честь корюшки

14 и 15 мая, 11.00–18.00, 0+

Праздник корюшки возвращается в Петербург после пары лет отсутствия. Площадкой для общегородского пикника выбран пляж Петропавловской крепости. Рыбаки объединятся с шеф-поварами, чтобы приготовить суп и пожарить рыбы на всех, а во время акции «Зарыбление» в акваторию Невы выпустят тысячи мальков лосося. Вход на фестиваль свободный.

«Нормальное место» — теперь у залива

14 и 15 мая, 6+

В «Севкабель Порту» шумно и празднично открывается новая точка. «Нормальное место» позиционируется как «пространство осознанного потребления, благотворительности и творчества». На выходных партнёры и резиденты — петербургские благотворительные организации — встречают пришедших программой, где уместились прогулки, дружеский обед и множество мастер-классов. Детальная программа вывешена на сайте.



«Диалоги» возвратились с Тарковским и советской историей

15 мая, 12.00, 13.30, 15.00, 18+

Проект открытых дискуссий «Диалоги», на котором известные спикеры обсуждают книги и говорят о происходящем вокруг, возобновляет работу. Первым в независимом книжном «Подписные издания» в это воскресенье на сцену выйдет историк искусств Пётр Черемушкин с темой «Дейнека. Романтик соцреализма». В биографии с аналогичным названием автор исследовал все творческие этапы в жизни известного советского монументалиста, объяснил, почему мастера всю жизнь обвиняли в «космополитизме» и «формализме», и рассказал о его личной жизни. Второй «Диалог» проведёт писатель и драматург Лев Наумов. Он представит своё исследование «Итальянские маршруты Андрея Тарковского». Завершит цикл выступление протоиерея, доктора богословия Георгия Митрофанова. Он поделится мыслями о церкви в России. На каждую часть нужна отдельная регистрация, на сайте запланирована онлайн-трансляция.



Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Подлинные вещи Бродского в «Полутора Комнатах»



До 4 июня, 16+

В «Полутора комнатах» в Доме Мурузи, где жил Бродский с семьёй, продолжается выставка «Вещи 1». Там установили шведский шкаф, рабочий стол и книжные полки, которыми пользовался писатель. Экспозицию дополнили стулом, подсвечником и часами: до этого предметы хранились в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Теперь вещи расставили точно так, как когда-то, а чтобы «оживить» их, решили проецировать на их поверхность архивные фотокарточки. Концептуально выставка — только первая часть большого проекта в «Полутора комнатах»: в день отъезда Иосифа Бродского из Союза, 4 июня, инсталляцию сменит экспозиция «Вещи 2». За основу кураторы взяли идеи Бродского о том, как брошенные предметы перестают быть собой и постепенно переходят «в память».

Послушать музыку «Ария» отправляет в шоу-плавание

13 мая, 20.00, 12+

Судя по декорациям последних концертов «Арии», сравнение российских ветеранов метал-сцены с Rammstein с точки зрения масштаба звучит не так уж претенциозно. Во время тура «Гость из царства теней», которым музыканты отмечают 35 лет существования, сцена превращается в пиратский корабль, а музыканты несколько раз меняют костюмы. На экране — тематические видео и эффекты. С большим шоу коллектив выступает в «Юбилейном».



В Филармонию — за «Поэмой экстаза»

13 мая, 20.00, 6+

В Большом зале Филармонии к 150-летию Александра Скрябина исполнят «Поэму экстаза». В тот же вечер Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр филармонии под управлением Николая Алексеева исполнит избранные произведения современников композитора — Анатолия Лядова, Александра Глазунова, Игоря Стравинского. «Горшенёв» приглашает на день рождения

14 мая, 20.00, 16+

Три года со дня основания отмечает проект «Горшенёв». Выстроенный на том, что осталась от группы «Кукрыниксы» после её распада, за несколько лет новый коллектив привлёк фанатов разнообразной музыкой и философскими текстами. «Горшенёв» не раз выступал в том числе в Петербурге, и каждый раз при полном зале.. Новый — праздничный — концерт пройдёт в клубе «Космонавт».



Фото: Кристина Кормилицына/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





«Мельница» развернёт «Манускрипт»

14 мая, 16+

Восьмой студийный альбом группы «Мельница» вышел чуть больше года назад, но из-за пандемийных отмен возможности представить пластинку в живом формате у музыкантов до этого не было. Ситуацию в этот уик-энд планируют исправить в А2. Интересный факт: песни для сборника «Манускрипт» были записаны всего за семь дней.



Узнать новое

Сокровища флота — теперь для всех

13 мая, 16.00 — 14 июня, 6+

Саблю Григория Потемкина, личные вещи Владимира Корнилова, награды сестёр милосердия Крымской войны, ордена императорской России и множество подобных драгоценных предметов экспонируются на новой выставке «Какая честь служить флоту Черноморскому…» в Центральном военно-морском музее. Акцент кураторы сделали на предметах из драгоценных металлов.



Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Поделиться Поделиться





Знаток погрузит в эпоху «Кино»

13 мая, 19.00, 12+

В Библиотеке имени Маяковского коллекционер и исследователь творчества Виктора Цоя Александр Горностаев проведёт лекцию «Виниловое наследие группы «Кино»». Речь о том, как распространялись первые пластинки культовой группы в Союзе и за рубежом и как тираж преодолел отметку в миллион экземпляров. Нужна регистрация.

Китайские духи оживут в галерее

14 мая, 15.00, 16+

Тотальная выставка художника Федора Хиросигэ «Записки о поисках духов» в Новом музее Аслана Чехоева проходит уже не первую неделю, но именно на этих выходных горожан познакомят с произведением, которым вдохновлялся мастер — он и сам будет на встрече. Во время ридинг-семинара пришедшие узнают о классическом сборнике китайских легенд, поверий и свидетельств о чудесах. Все истории примерно в IV-III веках до нашей эры записал человек по имени Гань Бао, и ещё сотни лет люди относились к сказаниям как к историческим и очень ценным свидетельствам встречи с потусторонними силами.



Писатели открывают путь к северу

14 мая, 0+, 14.00

Проект «Четыре дня у моря» на территории «Охта-Молла» — это серия встреч с детскими писателями и мастер–классы. В 14.00 на площадке начнёт работать выставка «Ужасно интересно всё то, что неизвестно» о детской литературе Норвегии. В 17.00 писательница и иллюстратор Ольга Фадеева проведёт мастер-класс для зрителей. Ведущая знакома многим дошкольникам и их родителям по своим книгам «Фрося — ель обыкновенная», «Веришь ли ты в море?» и «Школа благородных мышей».

Филологи заглянут за постмодерн

14 мая, 17.00, 16+

В интеллект-пространстве «Охта 8» на этих выходных писатели и исследователи Илья Зыченко и Ольга Кондрахина, а вместе с ними филолог Иван Чернышов, объяснят, что последовало за эпохой постмодерна в литературе, и о чём сегодня пишутся книги. Лекция бесплатная, но нужна регистрация.



Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Поделиться Поделиться





На экранах

«Кофе и сигареты» снова в кино

С 13 мая, 16+

В повторный прокат вышли «Кофе и сигареты» Джима Джармуша («Мертвец», «Выживут только любовники») — альманах из 11 новелл, где герои говорят «ни о чем и обо всем на свете, от катушек Теслы и Парижа 1920-х до нетрадиционной медицины и обратной стороны славы». В картине в 1986 году снялись актёры Билл Мюррей и Кейт Бланшетт, музыкант Игги Поп и множество других знаменитостей.



Режиссёр из Якутии выпустил кино о мигрантах

С 13 мая, 18+

За новинками в кинотеатр точно стоит идти на «Нелегала» Дмитрия Давыдова. Киноманы об этом авторе наверняка слышали. Режиссёр стал одним из первых представителей якутской школы, о работах которого, как о сенсации, заговорили в масштабе страны, после того, как на «Кинотавре» победило его «Пугало». Новая работа Давыдова тематически с шаманизмом не связана, теперь это сюжет о судьбе мигранта. Получился тонкий, почти документальный фильм о непривычной России, которую многие просто боятся заметить.



Фото: Скриншот из трейлера Поделиться Поделиться





«Солнце в сети» объяснит критик

14 мая, 17.00, 18+

В Дом Кино стоит отправиться на показ одной из первых картин чехословацкой новой волны «Солнце в сети». Чёрно-белую картину о двоих, которые встречаются на крышах домов, чтобы помолчать и поговорить о главном, режиссёр Штефан Угер, как утверждают многие критики, снял под влиянием Антониони. Подробнее о работе с этой точки зрения расскажет киновед Дарина Поликарпова.

Итальянская «выжимка» — в одном альманахе

15 мая, 12+

В «Родине» за несколько часов прокрутят сразу семь итальянских фильмов. Короткометражки, объединённые под названием «Italian Best Shorts 3: Итальянские фантазии» много раз становились лауреатами профессиональных смотров. В альманах попала работа «Туча» — про пожилого учителя, который не может пережить потерю жены и решает покончить с собой. Героя останавливает стук в дверь. Последняя лента в списке — «Сахарная любовь». История о двух фигурках, которыми украсили торт, участвовала в Неделе критиков 75-й Венецианской биеннале.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

