На празднике корюшки накормят супом от Меншикова и спасут мальков

После двух лет невозможности по-дружески собраться в центре в пандемийных реалиях праздник должен пройти особенно весело: с огромными чанами с супом, лавками, где жарят рыбу, рынком и зоной с самыми разными развлечениями.



Как уверяют организаторы, место для праздника было выбрано не просто по принципу вместимости и удобства, а по причинам в первую очередь историческим. Якобы именно к Заячьему острову «на песчаную отмель» приходила на нерест корюшка в мае 1703 года. Подтвердить это без изучения вопроса не удастся, но история как минимум звучная.

