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    На празднике корюшки накормят супом от Меншикова и спасут мальков

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    Фестиваль корюшки (0+) возвращается на пляж Петропавловской крепости 14 и 15 мая.

    Фото: wikipedia.org
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    После двух лет невозможности по-дружески собраться в центре в пандемийных реалиях праздник должен пройти особенно весело: с огромными чанами с супом, лавками, где жарят рыбу, рынком и зоной с самыми разными развлечениями.

    Как уверяют организаторы, место для праздника было выбрано не просто по принципу вместимости и удобства, а по причинам в первую очередь историческим. Якобы именно к Заячьему острову «на песчаную отмель» приходила на нерест корюшка в мае 1703 года. Подтвердить это без изучения вопроса не удастся, но история как минимум звучная.

    Развлечения на празднике будут народные: тут и ловля рыбы руками, и состязания «кто лучший рыбак» в классическом стиле. На акции «Зарыбление» все желающие смогут выпустить в Неву мальков лосося.

    Один из главных пунктов программы — поедание «Генеральской ухи». Её повара собираются приготовить по рецепту Александра Меншикова. Нашли в старинных записях.

    Вход на праздник корюшки свободный для всех. Открыто с 11:00 до 18:00.

    Фото: wikipedia.org

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