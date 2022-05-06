Группа «Мельница» привезет в Петербург свой «Манускрипт»

Прошло чуть больше года с выхода «Манускрипта» — восьмого студийного альбома группы «Мельница». По ковидным причинам концерт-презентация релиза состоится только сейчас. Услышать новые песни петербуржцы смогут 14 мая в клубе А2. (16+)

«Манускрипт» был долгожданной поклонниками работой. Предыдущий альбом «Мельница» выпустила в 2016 году — это была пластинка «Химера». Потом коллектив порадовал только релизом «2.0» — это была пачка уже знакомых песен, записанных в новых аранжировках. А затем «Мельница» ушла в творческое молчание.

Вот что об этом периоде пишет на официальном сайте «Мельницы» Хелависа (Наталья О’Шей): «Я не спешила с написанием новых текстов, дала себе возможность поискать новые источники вдохновения. Вышло удачно, что в это время я оказалась на Ближнем Востоке и получила возможность качать энергию непосредственно из Леванта, знакомиться с новыми духами мест и вообще всячески экспериментировать».



Сам альбом был создан в ковидный 2020 год — группа собрала его из набросков мелодий и новых стихов Хелависы, но сам процесс записи занял всего 7 дней. Многие песни с «Манускрипта» были экранизированы — например, коллектив снял клип на «Грифона», выпустила красивое рисованое видео на песню «Хамсин», а также несколько lyric-клипов.

