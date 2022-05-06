Группа «Ария» выступит в Петербурге со своим самым масштабным шоу

Группа «Ария», несмотря на уже давно заслуженный статус почетных ветеранов отечественной метал-сцены, до сих пор способна дать фору многим молодым артистам. Коллектив отмечает 35 лет существования туром «Гость из царства теней», в рамках которого концерты превращаются практически в перформансы уровня Rammstein. 13 мая «Ария» привезет шоу в Петербург, во дворец спорта «Юбилейный». (12+)
Чтобы оценить масштаб шоу, достаточно просто взглянуть на фото с уже прошедших концертов. Во-первых, сцена превращена в палубу пиратского корабля, музыканты меняют костюмы в соответствии с темами песен, на огромном экране транслируются создающие настроение видео, а поверх всего — тяжелая гитарная музыка и яркий вокал Михаила Житнякова.
Здесь, однако, следует добавить, что вообще-то тур «Гость из царства теней» коллектив катает с 2019 года. Все затянулось из-за пандемии коронавируса. Чтобы хоть как-то порадовать фанатов, ожидающих «Гостя» в своих городах, «Ария» выпустила видеоверсию своего московского концерта, но теперь все желающие, в том числе и петербуржцы, смогут оценить все это вживую.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»