Алексей Горшенев отметит день рождения своего сольного проекта концертом в Петербурге

Группа «Кукрыниксы», некогда покорившая олимп русского рока песнями «Это не беда», «По раскрашенной душе» и другими, распалась в 2018 году. Прошло время, и вот мы уже отмечаем 3-летие группы «Горшенев» — сольного проекта музыканта. Концерт состоится 14 мая в клубе «Космонавт» (16+).
Новая группа сменила состав музыкантов (от «Кукрыниксов» остался лишь барабанщик) и частично — репертуар. Вышедший в 2020 альбом «Звездный мусор» показал, каким будет проект «Горшенев». А будет он примерно таким же, как и поздние «Кукрыниксы» — с разнообразной гитарной музыкой и философской лирикой, упакованной в узнаваемый голос Алексея Горшенева.
Нельзя сказать, что альбом имел большой успех или подарил коллективу первые хиты, однако новая команда успешно собирает полные залы поклонников, которые рады не только новым композициям, но и знакомым хитам «Кукрыниксов». Без «Солдатской печали», упомянутой выше «Не беда», песен «Шторм», «Звезда» и других не обходится практически ни один концерт.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»