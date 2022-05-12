Проводить церемонию ТЭФИ во время спецоперации признали неуместным

«Я думаю, что мы не будем проводить церемонию ТЭФИ в ближайшее время, мне кажется, что это в высшей степени нецелесообразно. Потому что вручение премии ТЭФИ — это всегда праздник, атмосфера такой повышенной радости, я думаю, что такого рода праздничное мероприятие сегодня неуместно», — цитирует издание слова Швыдкого.

Бывший министр культуры признал, что веселиться сейчас было бы неуместно, и пообещал, что церемонию проведут, когда, по крайней мере, острая фаза спецоперации будет окончена.

Премию переносили уже несколько раз: сначала из-за коронавируса, потом по организационным причинам.



Ранее о переносе на осень заявили на ММКФ, объяснив это тем, что у многих «не получается приехать», «Нике» и «Кинотавре». Создатель последнего Александр Роднянский заявил, что не видит смысл проводить фестиваль «в сегодняшней России». На это министр культуры Ольга Любимова отреагировала заявлением о готовности создать новый киносмотр, добавив, что текущая ситуация на Украине «не должна нас всех парализовать, выбить из колеи».



Среди тех, кто также отменил свои мероприятия, — международный фестиваль документального кино «Артдокфест». Организаторы объявили о приостановке его проведения в России, сославшись на беспрецедентные требования, которые выставлялись к ним в этом году. «В этом году из программы были удалены практически все фильмы, связанные с актуальной повесткой», — рассказали они. В Петербурге же стало известно о закрытии международного летнего фестиваля искусств «Точка доступа». «То, что мы делали, перестало иметь смысл», — заявили его организаторы.

