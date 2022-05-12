Проводить церемонию ТЭФИ во время спецоперации признали неуместным

Церемонию вручения Национальной телевизионной премии «ТЭФИ» отложили до конца военной операции на Украине. Об этом «Интерфаксу» сообщил председатель комитета индустриальных телевизионных премий, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Бывший министр культуры признал, что веселиться сейчас было бы неуместно, и пообещал, что церемонию проведут, когда, по крайней мере, острая фаза спецоперации будет окончена.
«Я думаю, что мы не будем проводить церемонию ТЭФИ в ближайшее время, мне кажется, что это в высшей степени нецелесообразно. Потому что вручение премии ТЭФИ — это всегда праздник, атмосфера такой повышенной радости, я думаю, что такого рода праздничное мероприятие сегодня неуместно», — цитирует издание слова Швыдкого.
Премию переносили уже несколько раз: сначала из-за коронавируса, потом по организационным причинам.
Ранее о переносе на осень заявили на ММКФ, объяснив это тем, что у многих «не получается приехать», «Нике» и «Кинотавре». Создатель последнего Александр Роднянский заявил, что не видит смысл проводить фестиваль «в сегодняшней России». На это министр культуры Ольга Любимова отреагировала заявлением о готовности создать новый киносмотр, добавив, что текущая ситуация на Украине «не должна нас всех парализовать, выбить из колеи».
Среди тех, кто также отменил свои мероприятия, — международный фестиваль документального кино «Артдокфест». Организаторы объявили о приостановке его проведения в России, сославшись на беспрецедентные требования, которые выставлялись к ним в этом году. «В этом году из программы были удалены практически все фильмы, связанные с актуальной повесткой», — рассказали они. В Петербурге же стало известно о закрытии международного летнего фестиваля искусств «Точка доступа». «То, что мы делали, перестало иметь смысл», — заявили его организаторы.