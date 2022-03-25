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«То, что мы делали, перестало иметь смысл». Фестиваль «Точка доступа», где показывали новый театр, закрылся

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Организаторы международного летнего фестиваля искусств «Точка доступа» 24 марта объявили о его закрытии.

«Всей командой мы приняли решение закрыть «Точку доступа», — сообщили они на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте». — То, что мы делали, перестало иметь смысл».

На фестивале напомнили, что он не был трибуной для радикальных высказываний: организаторы, по их словам, всегда «выбирали быть чуть тише», чтобы проект мог существовать дальше, а голоса очень разных художников «могли звучать». В свете последних событий создатели проекта не видят возможности продолжать заниматься театром и закрывать при этом глаза на задержания людей, судьбы СМИ и насилие.

Организаторы напомнили, что фестиваль проработал семь лет. За это время в Петербурге было сыграно множество спектаклей неклассического, экспериментального формата — это были и спектакли-путешествия, и спектакли-перформансы в разных точках города, а в пору пандемии — и онлайн-спектакли интерактивного плана. Это был крупнейший в России форум сайт-специфического и иммерсивного искусства. По данным фестиваля, его ежегодно посещало 5 000 человек, свыше 200 тысяч участвовало в онлайн-проектах.

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