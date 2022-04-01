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    «Артдокфеста» в России пока больше не будет. На создателя накануне напали

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    Дирекция международного фестиваля документального кино «Артдокфест» объявила о приостановке его проведения в России. Соответствующее сообщение было опубликовано в соцсетях фестиваля 1 апреля.

    Организаторы фестиваля заявили о беспрецедентных требованиях, которые выставлялись к ним в этом году.

    «В этом году из программы были удалены практически все фильмы, связанные с актуальной повесткой», — говорилось в сообщении, где уточнялось, что это коснулось не только лент, но и фестивальных роликов и печатной продукции. «Таким образом, уничтожение фестиваля произошло до его открытия. Но 31 марта его проведение все равно было сорвано», — подчеркнули организаторы.

    Фестиваль должен был открыться 31 марта, но площадку проведения оцепила полиция, якобы из-за звонка о минировании. А за полчаса до предполагаемого открытия на организатора фестиваля, режиссера-документалиста Виталия Манского, напали.

    Организаторы написали, что решили отменить «Артдокфест», заключив: «Условия, принятые нами ради сохранения «Артдокфеста» в России, были бессмысленны».

    По убеждению документалистов, в настоящих реалиях проведение фестиваля невозможно.

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    Комментарии (8)

    Композитор из филармонии
    Ну и ладненько.. Не велика потеря.. Да и не потеря вовсе )
    ***_555
    Это Z
    Random_spb
    Зачем «Артдокфест»? Танковый биатлон зато можно провести. Очень актуально стало!
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