«Артдокфеста» в России пока больше не будет. На создателя накануне напали

Дирекция международного фестиваля документального кино «Артдокфест» объявила о приостановке его проведения в России. Соответствующее сообщение было опубликовано в соцсетях фестиваля 1 апреля.



Организаторы фестиваля заявили о беспрецедентных требованиях, которые выставлялись к ним в этом году.



«В этом году из программы были удалены практически все фильмы, связанные с актуальной повесткой», — говорилось в сообщении, где уточнялось, что это коснулось не только лент, но и фестивальных роликов и печатной продукции. «Таким образом, уничтожение фестиваля произошло до его открытия. Но 31 марта его проведение все равно было сорвано», — подчеркнули организаторы.

