Техобслуживание «Сапсанов» и «Ласточек» продолжится под контролем РЖД

РЖД намерена под своим руководством и контролем продолжить техобслуживание высокоскоростных поездов «Сапсан» и «Ласточка» после ухода Siemens.
«Техническое обслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка» будет продолжено в рамках действующего российского законодательства под руководством и контролем холдинга РЖД», — цитирует 12 мая заявление компании ТАСС.
В четверг Siemens объявил о том, что с 13 мая расторгает сервисные договоры на техобслуживание с компанией РЖД, включая поставки и техобслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка».