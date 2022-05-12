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    Техобслуживание «Сапсанов» и «Ласточек» продолжится под контролем РЖД

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    6 комментариев

    РЖД намерена под своим руководством и контролем продолжить техобслуживание высокоскоростных поездов «Сапсан» и «Ласточка» после ухода Siemens.

    «Техническое обслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка» будет продолжено в рамках действующего российского законодательства под руководством и контролем холдинга РЖД», — цитирует 12 мая заявление компании ТАСС.

    В четверг Siemens объявил о том, что с 13 мая расторгает сервисные договоры на техобслуживание с компанией РЖД, включая поставки и техобслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка».

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    Комментарии (6)

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    одним словом, сапсанов больше не будет
    Соловей-Помётчик
    Я тут недавно узнал как на bmw скинуть межсервисный интервал, типа вот оно новое масло и тормозуха. Так и будут производить, а че, так можно было?
    Дежурный по объединению
    Хорошо. Рукойводить и контролировать будет ржд. А кто производить работы-то будет?
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