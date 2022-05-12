В Подмосковье нашли тела подростка и его матери, которая не смогла выплатить долги по ипотеке

Тела женщины и подростка обнаружили в квартире города Балашиха. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает 12 мая Следственный комитет Московской области. Одной из версий случившегося называется непосильный долг по ипотеке.



По предварительным данным следствия, мать и её 15-летнего сына еще живыми, но в тяжелом состоянии, нашла в квартире родственница, которая вызвала скорую помощь. Медики помочь уже не смогли.

По данным BAZA, женщина не смогла выплатить ипотеку, квартиру в итоге выставили на торги, а ей прислали исполнительный лист о выселении. Это и подтолкнуло ее покончить с собой и заставить пойти на такой же шаг сына.