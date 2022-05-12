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    В Подмосковье нашли тела подростка и его матери, которая не смогла выплатить долги по ипотеке

    2031
    7 комментариев

    Тела женщины и подростка обнаружили в квартире города Балашиха. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает 12 мая Следственный комитет Московской области. Одной из версий случившегося называется непосильный долг по ипотеке.

    По предварительным данным следствия, мать и её 15-летнего сына еще живыми, но в тяжелом состоянии, нашла в квартире родственница, которая вызвала скорую помощь. Медики помочь уже не смогли.

    По данным BAZA, женщина не смогла выплатить ипотеку, квартиру в итоге выставили на торги, а ей прислали исполнительный лист о выселении. Это и подтолкнуло ее покончить с собой и заставить пойти на такой же шаг сына.

    «В ходе расследования уголовного дела будут установлены причины и обстоятельства произошедшего», — сообщили в СК.

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    Комментарии (7)

    AndrewBarsik
    Народ упрямо не хочет замечать грандиозных успехов своих лидеров. И с колен страну подняли, и духовностью скрепили, и импортозаместили всё съедобное, и победами возрадовали, а люди всё равно не хотят жить среди этого "счастья" и уходят, уходят, уходят...
    jump
    льготная ставка по ипотеке и работа по ТК РФ с белой зарплатой вот и причины. Даже следствия не надо проводить , кто следующий?
    Dir22
    по средствам жить надо, понахапают а потом государство виновато
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