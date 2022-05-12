Матерился, но залез в петлю с лапами. В Ломоносове из колодца спасли хорошенького лисенка

Вечером в среду «зов джунглей» обернулся для лисенка западней в виде колодца. Малыш попал в ловушку в Ломоносове. Молодая пара решила сократить путь от станции к автобусной остановке и услышала тявканье, доносящееся из открытого люка. Подошли — и увидели рыжего заложника. Вызволением занималась служба спасения животных «Кошкиспас». Историю они рассказали в своем паблике 12 мая.
Люк оказался неглубоким, но и его лисенку хватило с головой. Заявители сами лезть за щенком лисицы не стали (что правильно), а сразу позвонили специалистам. На место выехал Андрей Фёдоров с напарницей. По пути они проконсультировались со специалистами по части применения специальной удавки для извлечения зверя.
«Малыш неистово матерился, пытался сожрать наш бесценный инструмент, но в итоге переиграл сам себя и пролез в петлю не только шеей, но и лапами. В результате лисенок совершенно безопасно был поднят на поверхность, водружен в переноску и отправлен в центр реабилитации», — рассказал Андрей.
Комментаторы отметили «хорошенькость» лисенка и его везучесть.