Каждый шестой McDonald's в России до сих пор работает

Для посетителей в России по-прежнему открыт каждый шестой ресторан McDonald's, то есть 133 из работавших ранее 850. Дело в том, что они оформлены по франшизе. В Петербурге и Москве «Макдоналдсы» найти можно.



Все заведения McDonald's закрыты только в двух федеральном округах: Южном и Дальневосточном, рассказал РИА «Недвижимость» директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Борис Маца в интервью, опубликованном 12 мая.



«Заведения на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга управляются местным франчайзи — ООО «Развитие рост», входящим в группу «Росинтер ресторантс», которая развивает сети «Иль Патио», «Шикари», Fridays. К примеру, работают McDonald's на Ленинградском вокзале в Москве и на Московском вокзале в Санкт-Петербурге, а также в аэропортах Домодедово и Шереметьево», — говорится в сообщении.

