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    Каждый шестой McDonald's в России до сих пор работает

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    14 комментариев

    Для посетителей в России по-прежнему открыт каждый шестой ресторан McDonald's, то есть 133 из работавших ранее 850. Дело в том, что они оформлены по франшизе. В Петербурге и Москве «Макдоналдсы» найти можно.

    Все заведения McDonald's закрыты только в двух федеральном округах: Южном и Дальневосточном, рассказал РИА «Недвижимость» директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Борис Маца в интервью, опубликованном 12 мая.

    «Заведения на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга управляются местным франчайзи — ООО «Развитие рост», входящим в группу «Росинтер ресторантс», которая развивает сети «Иль Патио», «Шикари», Fridays. К примеру, работают McDonald's на Ленинградском вокзале в Москве и на Московском вокзале в Санкт-Петербурге, а также в аэропортах Домодедово и Шереметьево», — говорится в сообщении.

    На Урале, в Сибири, Татарстане и Башкирии McDonald's по франчайзингу держат ООО «Гид», принадлежащий сибирскому бизнесмену Александру Говору, и ООО «СПП». Владелец последнего — крупный предприниматель из Казахстана Кайрат Боранбаев, родственник бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, развивающий сеть также в Казахстане и Белоруссии.

    Франшиза McDonald's содержит довольно жёсткие условия для франчайзи, например необходимость обучать персонал в соответствии со стандартами сети, участвовать во всех её мероприятиях, закупать продукты только на складах компании.

    «Качество еды в оставшихся открытыми в России ресторанах в целом осталось без изменений в связи с тем, что практически все поставщики — российские, а иностранное только оборудование», — пояснила региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева.

    McDonald’s объявил о временном закрытии ресторанов в России из-за событий на Украине в начале марта. В Петербурге осталось пять ресторанов сети. Спикер Госдумы Вячеслав Володин одобрил это решение и призвал, чтобы на месте американского фастфуда открылся российский «Дядя Ваня», чего однако пока так и не произошло.

    После закрытия ресторанов в России и на Украине McDonald’s потерял 28 % прибыли. О том, как в российском McDonald’s кушалось и работалось, читайте в воспоминаниях его сотрудников и клиентов.

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    Комментарии (14)

    252674901
    Заменим русскими блинами с лопаты!
    274806705
    франшизой Макдональдса в России владеют чеченцы. А точнее, семейство Хасбулатовых, один из которых Руслан, был спикером ГД. То есть Макдоналдс в России - полностью чеченский бизнес (как и Русское лото, и куча банков).
    Huga Birchtree
    Вредители сами себе. Событие войдёт в учебники экономики в главе: как плохо вести бизнес.
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