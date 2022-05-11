    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 13

    6 м/с, южн

    755мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd67.38eur71.1
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Экс-глава комитета по природопользованию Петербурга переходит в Ленобласть

    2916
    обсудить

    Новым председателем комитета по природным ресурсам Ленинградской области назначен Денис Беляев, до лета 2021 года возглавлявший комитет по природопользованию Петербурга. О кадровых перестановках 11 мая сообщает 47news.

    По данным областного портала со ссылкой на вице-губернатора по природным ресурсам Ленобласти Олега Малащенко, новый чиновник регионального правительства выйдет на работу в ближайшее время, после прохождения оформления в аппарате.

    Бывший глава комитета по природным ресурсам Ленобласти Павел Немчинов в конце марта перешёл на пост председателя Леноблкомимущества. Что касается Беляева, то он покинул свою должность в Смольном в начале июля 2021 года.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close