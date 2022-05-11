Экс-глава комитета по природопользованию Петербурга переходит в Ленобласть

Новым председателем комитета по природным ресурсам Ленинградской области назначен Денис Беляев, до лета 2021 года возглавлявший комитет по природопользованию Петербурга. О кадровых перестановках 11 мая сообщает 47news.



По данным областного портала со ссылкой на вице-губернатора по природным ресурсам Ленобласти Олега Малащенко, новый чиновник регионального правительства выйдет на работу в ближайшее время, после прохождения оформления в аппарате.



Бывший глава комитета по природным ресурсам Ленобласти Павел Немчинов в конце марта перешёл на пост председателя Леноблкомимущества. Что касается Беляева, то он покинул свою должность в Смольном в начале июля 2021 года.

