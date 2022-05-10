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    После празднования 9 мая центр Петербурга отмывали с шампунем

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    1 комментарий
    Центр Петербурга 9 мая
    Центр Петербурга 9 маяФото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    Коммунальные предприятия Петербурга в период праздников работали в усиленном режиме, сообщает 10 мая пресс-служба городской администрации. Вчера улицы убирали более 600 единиц техники и почти тысяча работников ручного труда.

    Накануне Дня Победы во всех районах города, особенно в центре, дорожники «заранее вне плана» почистили и помыли территории, где планировалось проводить праздничные мероприятия. Работали 142 машин и 178 дворников. После шествия, концертов и салюта на уборку центральных улиц отправили ещё 154 машин и 130 дворников.

    «Все центральные магистрали были тщательно вымыты с шампунем», — подчёркивается в сообщении.

    Утром 9 мая на Дворцовой площади состоялся парад Победы. Смотрите на «Фонтанке» лучшие его фотографии. Днём на Невском проспекте прошло шествие «Бессмертного полка» (фото). По подсчётам Смольного, в нём участвовали больше миллиона человек. После шествия местами наблюдалась давка. А вечером в центре города смотрели салют (фото, видео). После него автомобилисты по часу с лишним стояли в аномальных пробках, а пешеходы наматывали километры, чтобы добраться до тех станций метро, где ещё не успели ограничить вход.

    Центр Петербурга 9 мая
    Центр Петербурга 9 маяФото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии (1)

    Mimic
    Почему шампунем? Каким шампунем??
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