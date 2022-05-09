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    Дошли до «Сенной площади»: там тоже ограничен вход. Из мостов тяжелее всего на Троицком

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    Салют закончился час назад, а горожанам всё ещё не выехать из центра. Толпы дошли до Сенной площади, и там тоже прикрыли часть дверей на входе в метро.

    В 23:01 вход на станцию «Сенная площадь» ограничили из-за высокого пассажиропотока, сообщает пресс-служба метрополитена.

    В 22:15, почти сразу после салюта, ограничения на вход ввели на «Горьковской» и «Адмиралтейской», затем на «Невском проспекте» и «Петроградской».

    В центре сохраняются пробки, а в целом по городу — всё те же аномальные 4 балла. При этом транспортные потоки перераспределились. На Дворцовом и Литейном мостах стало свободнее. «Бордовая» пробка наблюдается на Садовой улице, Троицком мосту и Каменноостровском проспекте.

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    «В Санкт-Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Садовая улица, набережная Лебяжьей канавки, Троицкий мост, Троицкая площадь, Каменноостровский проспект, Ушаковский мост, улица Академика Крылова, от улицы Ломоносова до набережной Черной Речки. Длина пробки — 6,9 км», — сообщил в 23 часа «Яндекс».

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