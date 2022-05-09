Дошли до «Сенной площади»: там тоже ограничен вход. Из мостов тяжелее всего на Троицком

Салют закончился час назад, а горожанам всё ещё не выехать из центра. Толпы дошли до Сенной площади, и там тоже прикрыли часть дверей на входе в метро.



В 23:01 вход на станцию «Сенная площадь» ограничили из-за высокого пассажиропотока, сообщает пресс-служба метрополитена.



В 22:15, почти сразу после салюта, ограничения на вход ввели на «Горьковской» и «Адмиралтейской», затем на «Невском проспекте» и «Петроградской».



В центре сохраняются пробки, а в целом по городу — всё те же аномальные 4 балла. При этом транспортные потоки перераспределились. На Дворцовом и Литейном мостах стало свободнее. «Бордовая» пробка наблюдается на Садовой улице, Троицком мосту и Каменноостровском проспекте.