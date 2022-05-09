Петербуржцы посмотрели салют и рванули домой. Пробки достигли максимума за день, в центре коллапс

Загруженность дорог Петербурга в начале одиннадцатого составила 4 балла по шкале «Яндекса». Обычно в это время бывает максимум 2 балла. Самая сложная ситуация — в центре города.
Вероятно, из центра выезжают горожане, посмотревшие салют. «Яндкес» зафиксировал несколько участков с аномальной загруженностью, причём пробки возникли почти одновременно:
- 22:24 — на Литейном — Загородном к Литейному мосту 8 баллов, что на 6 баллов выше обычного.
- 22:21 — Ждановская набережная, проспект Добролюбова, Кронверкская набережная, улица Куйбышева, Сампсониевский мост, Финляндский проспект, Большой Сампсониевский проспект, от Ждановской улицы до улицы Комиссара Смирнова. Пробка растянулась на 4,2 км. В ней можно потерять 1 час 10 минут. Обычно этот участок можно проехать за 12 минут.
- 22:21 — Свердловская набережная, Арсенальная набережная, от Малоохтинского моста до Литейного моста. Пробка растянулась на 4,7 км. В ней можно потерять 1 час 38 минут. Обычно этот участок можно проехать за 22 минуты.
- 22:21 — Воскресенская набережная, набережная Кутузова, Дворцовая набережная, Адмиралтейская набережная, Английская набережная, от Водопроводного переулка до набережной Ново-Адмиралтейского канала. Пробка растянулась на 5,7 км. В ней можно потерять 44 минуты. Обычно этот участок можно проехать за 10 минут.
- 21:24 — неожиданно плотное движение на Невском проспекте. Загруженность магистрали к Дворцовой площади — 9 баллов, что на 5 баллов выше обычного.
Днём в Петербурге было всего 2 балла, а утром — 1 балл несмотря на закрытие центральных улиц.
На метро выехать из центра тоже непросто. «Горьковская» и «Адмиралтейская» ограничены на вход.