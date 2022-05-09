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    В Петербурге начался салют

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    В Петербурге начался салют в честь Дня Победы. Его запускают с Петропавловской крепости.

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    При первых звуках залпов птицы защебетали и резко рванули в небо.

    Автор видео Наташа Крапкина

    В это же время праздничный салют начался в Москве.

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    Фото: Телеграм-канал Минобороны России

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