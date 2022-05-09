Лучшие кадры салюта в Петербурге от «Фонтанки»

Если вы не смогли посмотреть артиллерийский салют в честь Дня Победы в Петербурге вживую, можно сделать это на «Фонтанке». Мы собрали для вас лучшие кадры.

«Каждый залп был поименован. Они были даны в честь 77-й годовщины Победы, в честь Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, в честь военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, в честь ветеранов, партизан, тружеников тыла, детей войны, Городов-Героев, Городов воинской славы, Героев Советского Союза и Героев России, Знамени Победы. Залпы были посвящены важнейшим сражениям Великой Отечественной войны. Один из них дан в честь мужественных защитников Ленинграда», — отмечается в сообщении.

30 залпов и более тысячи фейерверков произвели расчётные батареи Михайловской военной артиллерийской академии, сообщает пресс-служба Смольного.

В Петропавловской крепости за салютом наблюдали губернатор Александр Беглов, председатель ЗакСа Александр Бельский, врио командующего ЗВО генерал-майор Сергей Рюмшин.



После окончания салюта в центре Петербурга образовались крупные пробки, в которых приходилось стоять по часу с лишним. В метро из-за высокого пассажиропотока на некоторых станциях ограничили вход.



Мосты в ночь на 10 мая в Петербурге разводить не будут.

