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    На концерте на Первом канале в военной фотохронике показали фото Бонни и Клайда

    8160
    14 комментариев

    Во время праздничного концерта на Первом канале 9 мая среди кадров военной фотохроники попалась фотография, очень похожая на снимок двух американских преступников, известных как Бонни и Клайд.

    Скриншот концерта на Первом канале
    Скриншот концерта на Первом канале
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    Концерт в записи пока доступен на сайте Первого канала, кадр можно увидеть, отмотав на 18:13.

    Первый канал

    Фотография, опубликованная в «Википедии», датирована 1933 годом.

    Bonnie Parker and Clyde Barrow. Фото из «Википедии»
    Bonnie Parker and Clyde Barrow. Фото из «Википедии»
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    Бонни Паркер и Клайд Бэрроу — американские грабители времён Великой депрессии. В их банду входило ещё несколько человек. Они грабили банки, магазины, заправки. Считается, что по их вине погибли как минимум девять полицейских и несколько гражданских лиц. Бонни и Клайд были убиты 23 мая 1934 года.

    Скриншот концерта на Первом канале
    Скриншот концерта на Первом канале
    Bonnie Parker and Clyde Barrow. Фото из «Википедии»
    Bonnie Parker and Clyde Barrow. Фото из «Википедии»

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    Комментарии (14)

    266085630
    А с Эрнста как с гуся….)))
    виктор эммануил
    Социально близкие.
    265055770
    На реабилитацию нацизма это навряд ли потянет, но на хулиганство вполне.
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