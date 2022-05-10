На концерте на Первом канале в военной фотохронике показали фото Бонни и Клайда

Во время праздничного концерта на Первом канале 9 мая среди кадров военной фотохроники попалась фотография, очень похожая на снимок двух американских преступников, известных как Бонни и Клайд.
Концерт в записи пока доступен на сайте Первого канала, кадр можно увидеть, отмотав на 18:13.
Первый канал
Фотография, опубликованная в «Википедии», датирована 1933 годом.
Бонни Паркер и Клайд Бэрроу — американские грабители времён Великой депрессии. В их банду входило ещё несколько человек. Они грабили банки, магазины, заправки. Считается, что по их вине погибли как минимум девять полицейских и несколько гражданских лиц. Бонни и Клайд были убиты 23 мая 1934 года.