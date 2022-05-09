На параде Победы в Петербурге заметили генерала в отставке Ивана Абакумова — героя «Фонтанки»

Генерал внутренней службы Иван Абакумов в отставке замечен на параде Победы на Дворцовой площади в Петербурге 9 мая.



«Фонтанка» много писала об Абакумове и его деле. Ему инкриминировали «Подделку, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей».



Дело стало этапом «зачистки», которую устроил прибывший в начале 2019 года из Москвы новый начальник ГУ МВД Плугин. После его возбуждения бывший начальник тыла даже записал видеообращение к бывшему шефу, попросив о защите чести и достоинства.

