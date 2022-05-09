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    На параде Победы в Петербурге заметили генерала в отставке Ивана Абакумова — героя «Фонтанки»

    1924
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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Генерал внутренней службы Иван Абакумов в отставке замечен на параде Победы на Дворцовой площади в Петербурге 9 мая.

    «Фонтанка» много писала об Абакумове и его деле. Ему инкриминировали «Подделку, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей».

    Дело стало этапом «зачистки», которую устроил прибывший в начале 2019 года из Москвы новый начальник ГУ МВД Плугин. После его возбуждения бывший начальник тыла даже записал видеообращение к бывшему шефу, попросив о защите чести и достоинства.

    Парад Победы на Дворцовой площади уже завершился. Воздушной части не было. Впечатляющие фотографии смотрите на «Фонтанке».

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Как мероприятия в связи с празднованием Дня Победы изменят режим работы центральных станций метро, читайте здесь. Перекрытия улиц из-за парада — здесь. Где и какие мероприятия будут проходить в этот день, читайте в нашем анонсе.

    Мы ведем трансляцию празднования Победы в Петербурге в нашем телеграм-канале «Фонтанка SPB Online».

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