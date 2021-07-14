«Неявка подсудимого по болезни». Суд в Петербурге прекратил уголовное дело бывшего замначальника ГУ МВД Абакумова

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 14 июля, защита бывшего замначальника ГУ МВД выступила с ходатайством о прекращении дела о подделке документов в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.



«Фонтанка» пристально следила за перипетиями и самого дела, и процесса. СК Петербурга покусился на тот момент на находящегося в распоряжении главка, а до этого зама по тылу ГУ МВД 13 сентября 2019 года. Ему инкриминировали «Подделку, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей» после того, как стало известно, что 7 июня генерал Абакумов обратился в больницу города Тосно Ленобласти, где врачи зафиксировали у него резкое повышение артериального давления. После этого он якобы был госпитализирован и до 28 июня находился в стационаре. Однако, по данным УСБ главка, 10 июня Абакумов выехал на машине к побережью Крыма (не исключено, что на своей новой Toyota Land Cruiser 200), где и отдыхал, а 28 июня вернулся рейсом Симферополь — Петербург.

