«Неявка подсудимого по болезни». Суд в Петербурге прекратил уголовное дело бывшего замначальника ГУ МВД Абакумова

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 14 июля, защита бывшего замначальника ГУ МВД выступила с ходатайством о прекращении дела о подделке документов в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
«Фонтанка» пристально следила за перипетиями и самого дела, и процесса. СК Петербурга покусился на тот момент на находящегося в распоряжении главка, а до этого зама по тылу ГУ МВД 13 сентября 2019 года. Ему инкриминировали «Подделку, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей» после того, как стало известно, что 7 июня генерал Абакумов обратился в больницу города Тосно Ленобласти, где врачи зафиксировали у него резкое повышение артериального давления. После этого он якобы был госпитализирован и до 28 июня находился в стационаре. Однако, по данным УСБ главка, 10 июня Абакумов выехал на машине к побережью Крыма (не исключено, что на своей новой Toyota Land Cruiser 200), где и отдыхал, а 28 июня вернулся рейсом Симферополь — Петербург.
Дело стало этапом «зачистки», которую устроил прибывший в начале 2019 года из Москвы новый начальник ГУ МВД Плугин. После его возбуждения бывший начальник тыла даже записал видеообращение к бывшему шефу, попросив о защите чести и достоинства.
В марте 2020 года Смольнинский районный суд начал его рассматривать, но видел Абакумова на заседаниях считаные разы. С августа 2020 года заседания переносили ровно 30 раз из-за «неявки в судебное заседание подсудимого по болезни».
И вот здоровый генерал сегодня явился, чтобы выслушать решение по ходатайству.
Суд, как отметили в пресс-службе, вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.