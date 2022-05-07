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    Аварийная служба не нашла нефтепродуктов в реке Волковке. Там видели странный черный фонтан

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    1 комментарий

    В Петербурге сотрудники аварийной экологической службы не нашли следов нефтепродуктов в реке Волковке. «Фонтанке» сообщили об этом 7 мая в комитете по природопользованию.

    Фото: Предоставлено Комитетом по природопользованию
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    «Осуществлен выезд экологической аварийной службы, проведен мониторинг обстановки. Следов нефтепродуктов, неприятного химического запаха не зафиксировано», — рассказали в пресс-службе комитета.

    Там также добавили, что информацию о произошедшем передали для проверки в ГУП «Водоканал».

    Как ранее писала «Фонтанка», в реке Волковке рядом со Старообрядческим мостом заметили черный фонтан неизвестной жидкости.

    Фото: Предоставлено Комитетом по природопользованию

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    Комментарии (1)

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    Что же тут непонятного? Обычный фонтан с фекалиями...
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