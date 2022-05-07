Аварийная служба не нашла нефтепродуктов в реке Волковке. Там видели странный черный фонтан

В Петербурге сотрудники аварийной экологической службы не нашли следов нефтепродуктов в реке Волковке. «Фонтанке» сообщили об этом 7 мая в комитете по природопользованию.

«Осуществлен выезд экологической аварийной службы, проведен мониторинг обстановки. Следов нефтепродуктов, неприятного химического запаха не зафиксировано», — рассказали в пресс-службе комитета.



Там также добавили, что информацию о произошедшем передали для проверки в ГУП «Водоканал».



Как ранее писала «Фонтанка», в реке Волковке рядом со Старообрядческим мостом заметили черный фонтан неизвестной жидкости.

