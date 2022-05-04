Путин наградил орденами корреспондентов «Известий» и Первого канала, раненных на Украине

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества корреспондентов Родиона Северьянова и Ирину Куксенкову. Документ опубликован 4 мая на портале правовой информации.
«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга», — отмечается в указе.
29 марта стало известно, что военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов получил ранение под Мариуполем. А 11 апреля в том же городе при обстреле была ранена корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова.