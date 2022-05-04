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    Путин наградил орденами корреспондентов «Известий» и Первого канала, раненных на Украине

    1579
    4 комментария

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества корреспондентов Родиона Северьянова и Ирину Куксенкову. Документ опубликован 4 мая на портале правовой информации.

    «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга», — отмечается в указе.

    29 марта стало известно, что военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов получил ранение под Мариуполем. А 11 апреля в том же городе при обстреле была ранена корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова.

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    Комментарии (4)

    162927202
    Пострадали за пропаганду неофашизма.
    Денеб
    Новости Зазеркалья......
    274495836
    Нелепая традиция - награждать за ранения, увечья или смерть.
    Один 10 раз сходит на передовую, но благодаря выучке или везению вернется целым - ну и ладно. Другой получит осколок - ГЕРОЙ.
    А в чем личная заслуга такого награжденного?
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