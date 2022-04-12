Корреспондент Первого канала получила ранение, попав под обстрел в Мариуполе

Корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова попала под обстрел в Мариуполе, в результате чего получила ранение. Другие члены съёмочной группы не пострадали.
Как сообщает утром 12 апреля Первый канал, это случилось накануне во время подготовки репортажа. Вместе с журналисткой были ранены военные, которые её сопровождали. Все они госпитализированы.
Группа Куксенковой была одной из съёмочных групп Первого канала, работавших 11 апреля в зоне спецоперации в районе Мариуполя. Входившие в её группу оператор Дмитрий Качурин и звукооператор Никита Севастьянов не пострадали.