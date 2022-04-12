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    Корреспондент Первого канала получила ранение, попав под обстрел в Мариуполе

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    Корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова попала под обстрел в Мариуполе, в результате чего получила ранение. Другие члены съёмочной группы не пострадали.

    Как сообщает утром 12 апреля Первый канал, это случилось накануне во время подготовки репортажа. Вместе с журналисткой были ранены военные, которые её сопровождали. Все они госпитализированы.

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    Группа Куксенковой была одной из съёмочных групп Первого канала, работавших 11 апреля в зоне спецоперации в районе Мариуполя. Входившие в её группу оператор Дмитрий Качурин и звукооператор Никита Севастьянов не пострадали.

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