В СПбГУ заподозрили руководство Счётной палаты в «конфликтном интерпретировании» из-за замечаний

В СПбГУ не считают существенными замечания Счетной палаты, заявившей о «недостаточно эффективной» реализации программы развития вуза. Об этом сообщила в ходе ректорского совещания первый проректор Елена Чернова 4 мая.

«Эти замечания не выдерживают содержательной критики», — говорится на сайте вуза.

Данные о проверке МГУ и СПбГУ Счетная палата опубликовала в конце апреля. Аудитор Дмитрий Зайцев сообщил, что у обоих вузов в целом наблюдается положительная динамика: увеличилось число студентов, повысился средний балл ЕГЭ абитуриентов, выросла общая численность аспирантов.



Программу развития университеты выполнили, СПбГУ достиг 24 из 27 плановых значений. Однако сама система индикаторов, по мнению Счетной палаты, была несбалансированной и непрозрачной. Кроме того, МГУ и СПбГУ не стали лидерами в сфере научных исследований и разработок. Проверка выявила факты длительного простоя закупленного оборудования. Так, в СПбГУ по 8–17,5 месяцев простаивали техника и установки стоимостью 634,4 млн рублей, часть используемого научного оборудования не была загружена на полную мощность. В СПбГУ, по данным аудиторов, в разные годы около 20% оборудования работало только 20% от заявленного времени.

«Таким образом, с учетом указанных фактов реализация программ развития оценивается Счетной палатой как недостаточно эффективная», — уточнил Зайцев.

В СПбГУ простой дорогостоящего оборудования объяснили его «некомплектностью и неисправностью (влекущей необходимость проведения гарантийного ремонта)».

По словам Черновой, общие выводы отчета, расходящиеся с реальными итогами контрольного мероприятия Счетной палаты, являются необоснованными.

