    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 0

    6 м/с, зап

    764мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd71.02eur74.56
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    В СПбГУ заподозрили руководство Счётной палаты в «конфликтном интерпретировании» из-за замечаний

    734
    обсудить

    В СПбГУ не считают существенными замечания Счетной палаты, заявившей о «недостаточно эффективной» реализации программы развития вуза. Об этом сообщила в ходе ректорского совещания первый проректор Елена Чернова 4 мая.

    «Эти замечания не выдерживают содержательной критики», — говорится на сайте вуза.

    Данные о проверке МГУ и СПбГУ Счетная палата опубликовала в конце апреля. Аудитор Дмитрий Зайцев сообщил, что у обоих вузов в целом наблюдается положительная динамика: увеличилось число студентов, повысился средний балл ЕГЭ абитуриентов, выросла общая численность аспирантов.

    Программу развития университеты выполнили, СПбГУ достиг 24 из 27 плановых значений. Однако сама система индикаторов, по мнению Счетной палаты, была несбалансированной и непрозрачной. Кроме того, МГУ и СПбГУ не стали лидерами в сфере научных исследований и разработок. Проверка выявила факты длительного простоя закупленного оборудования. Так, в СПбГУ по 8–17,5 месяцев простаивали техника и установки стоимостью 634,4 млн рублей, часть используемого научного оборудования не была загружена на полную мощность. В СПбГУ, по данным аудиторов, в разные годы около 20% оборудования работало только 20% от заявленного времени.

    «Таким образом, с учетом указанных фактов реализация программ развития оценивается Счетной палатой как недостаточно эффективная», — уточнил Зайцев.

    В СПбГУ простой дорогостоящего оборудования объяснили его «некомплектностью и неисправностью (влекущей необходимость проведения гарантийного ремонта)».

    По словам Черновой, общие выводы отчета, расходящиеся с реальными итогами контрольного мероприятия Счетной палаты, являются необоснованными.

    «К сожалению, — добавила первый проректор, — подобные заключения свидетельствуют об отступлении руководства Счетной палаты от декларировавшихся ранее конструктивных функциональных ориентиров поддержки и методического сопровождения объектов аудита в сторону конфликтного интерпретирования, что может пагубно сказаться на общественном признании Счетной палаты как высококомпетентного органа внешнего государственного контроля». «СПбГУ надеется на скорейшее возвращение взаимодействия со Счетной палатой в русло прежних партнерских отношений», — отмечается на сайте университета.

    В прошлом году глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о создании нового либерального вуза в Петербурге. В самостоятельную структуру планировалось реорганизовать факультет свободных искусств и наук СПбГУ. Процесс завис, после того как был признан нежелательной организацией Бард-колледж. СПбГУ пришлось разорвать 20-летнюю дружбу с американским вузом, где практикуется либеральный подход к образованию. Российский университет не получил пожертвования в сумме полмиллиона долларов в год.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close