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    Байден назвал украинские события поворотным пунктом в истории, который бывает раз в 8 поколений

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    1 комментарий

    Мировая история в настоящее время находится в поворотном пункте, который случается раз в 6–8 поколений. Такое мнение высказал президент США Джо Байден.

    Американский лидер выступил 3 мая на оружейном заводе в Алабаме, который производит противотанковые ракетные комплексы Javelin. Кроме слов о поворотном пункте, в котором мировая история оказывается раз в 6–8 поколений, он высказал мнение, что на Украине разворачивается «первая реальная битва» между демократией и автократией.

    Сотрудников завода он поблагодарил словами о том, что поставляя оружие, Америке не приходится отправлять в Украину солдат. Байден также рассказал, что украинцы начали называть детей Джавелин и Джавелина.

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    Комментарии (1)

    VKuser279092
    То, что совку окончательные кранты, понятно и без дедушки. Не страна и была, а сейчас бьётся в предсмертных конвульсиях, стараясь утянуть за собой в ад весь мир. Не получится, вопрос закрыт. А что с Китаем делать? Угроза угроз.
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