Байден назвал украинские события поворотным пунктом в истории, который бывает раз в 8 поколений

Мировая история в настоящее время находится в поворотном пункте, который случается раз в 6–8 поколений. Такое мнение высказал президент США Джо Байден.

Американский лидер выступил 3 мая на оружейном заводе в Алабаме, который производит противотанковые ракетные комплексы Javelin. Кроме слов о поворотном пункте, в котором мировая история оказывается раз в 6–8 поколений, он высказал мнение, что на Украине разворачивается «первая реальная битва» между демократией и автократией.

Сотрудников завода он поблагодарил словами о том, что поставляя оружие, Америке не приходится отправлять в Украину солдат. Байден также рассказал, что украинцы начали называть детей Джавелин и Джавелина.