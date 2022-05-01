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    «Ладожские шхеры» открывают кассу. Платить придется за каждый каяк и байдарку

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    3 комментария

    Нацпарк «Ладожские шхеры» вводит плату за выход на воду. Новые правила вступили в силу с 1 мая.

    Как сообщает 47news, за гребные лодки, байдарки, каноэ, надувные суда нужно заплатить из расчета 50 рублей за сутки. За гидроцикл — 65 рублей. Та же цена за моторку вместимостью до 4 человек.

    Плавсредство посерьезнее, на 12 и более мест, обойдется в пятьсот рублей. Для пассажирских судов водоизмещением более 80 тонн стоимость составит 1000 рублей. Для грузовых — 800 рублей.

    Помимо прайса, разработан порядок получения разрешения на посещение нацпарка. Не менее чем за 5 дней до этого вы должны направить на электронную почту отсканированную «заявку на передвижение по акватории». Ее образец есть на сайте. Либо дойти ножками до офисов в Сортавале или Петрозаводске. Ответить должны в течение трех дней.

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    Комментарии (3)

    Alex000
    Ну и шхеры с ними.
    265055770
    В шхерах не бывал, а в районе истока Вуоксы берег негостеприимный каменистый и комаров просто тьма. Делать там нечего.
    Дежурный по объединению
    С одной стороны - хорошо, под присмотром природа. С другой - превратят тихое место в Рускеалу.
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