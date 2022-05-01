«Ладожские шхеры» открывают кассу. Платить придется за каждый каяк и байдарку

Нацпарк «Ладожские шхеры» вводит плату за выход на воду. Новые правила вступили в силу с 1 мая.

Как сообщает 47news, за гребные лодки, байдарки, каноэ, надувные суда нужно заплатить из расчета 50 рублей за сутки. За гидроцикл — 65 рублей. Та же цена за моторку вместимостью до 4 человек.

Плавсредство посерьезнее, на 12 и более мест, обойдется в пятьсот рублей. Для пассажирских судов водоизмещением более 80 тонн стоимость составит 1000 рублей. Для грузовых — 800 рублей.

Помимо прайса, разработан порядок получения разрешения на посещение нацпарка. Не менее чем за 5 дней до этого вы должны направить на электронную почту отсканированную «заявку на передвижение по акватории». Ее образец есть на сайте. Либо дойти ножками до офисов в Сортавале или Петрозаводске. Ответить должны в течение трех дней.