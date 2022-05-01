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    В Купчино российский флаг выкинули в мусорку. Под подозрением школьник

    739
    2 комментария

    Школьника заподозрили в неуважительном отношении к государственному символу во Фрунзенском районе Петербурга. Подростку пришлось нанести визит в полицию.

    Как стало известно «Фонтанке» 1 мая, двумя днями ранее у ТРК на улице Белы Куна неизвестный сорвал с флагштока флаг РФ и выбросил полотнище в урну. Сцену увидела прохожая, она обратилась с жалобой по номеру «112».

    30 апреля на Софийской улице был задержан одиннадцатиклассник. 17-летнего юношу доставили в отдел полиции, где с ним провели беседу.

    Мотивы хулиганского поступка школьника не уточняются.

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    Комментарии (2)

    07A
    Ничего, скоро в армии с флагом побегает.
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