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    Анджелине Джоли во Львове пришлось прятаться в бомбоубежище

    12109
    22 комментария

    Во время визита актрисы Анджелины Джоли в украинский город Львов сработал сигнал воздушной тревоги. Ей с командой пришлось срочно бежать в убежище.

    Как пишут украинские СМИ, Джоли, когда сработал сигнал, была на железнодорожном вокзале. По указанию волонтеров она и ее сопровождение отправились в укрытие.

    Попутно актрису спросили, страшно ли ей. Она ответила, что в порядке.

    Жители Львова случайно встретили актрису, когда пошли в кафе за утренним кофе.

    Джоли много лет помогает беженцам, сотрудничая с ООН.

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    Комментарии (22)

    Денеб
    Браво, Анджелина! А вы могли бы?
    Ксюха Фантик
    Лицемерная ты Джоли!
    На Донбас сгоняла б что-ли!
    Там стреляли восемь лет.
    Где же Джоли? Джоли нет.
    265869937
    Тут некоторые так активно начали поливать желчью Джоли, ребята вы смешны в своей беспомощной злобе))))
    А где кстати актеры, патриоты России, Дж. Департье, С. Сигал??? Паспорта свои они еще не порвали?
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