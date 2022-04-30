Анджелине Джоли во Львове пришлось прятаться в бомбоубежище

Во время визита актрисы Анджелины Джоли в украинский город Львов сработал сигнал воздушной тревоги. Ей с командой пришлось срочно бежать в убежище.
Как пишут украинские СМИ, Джоли, когда сработал сигнал, была на железнодорожном вокзале. По указанию волонтеров она и ее сопровождение отправились в укрытие.
Попутно актрису спросили, страшно ли ей. Она ответила, что в порядке.
Жители Львова случайно встретили актрису, когда пошли в кафе за утренним кофе.
Джоли много лет помогает беженцам, сотрудничая с ООН.