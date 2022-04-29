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    «Баур, я хочу с вами проститься». ФСБ впервые опубликовала показания немецкого пилота о последних часах жизни Гитлера

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    9 комментариев

    Федеральная служба безопасности 29 апреля опубликовала документы о самоубийстве Адольфа Гитлера и Евы Браун в конце апреля 1945 года. Речь идет о материалах, хранящихся в управлении ФСБ по Новгородской области, из следственного дела бывшего пилота фюрера, группенфюрера СС и генерал-лейтенанта полиции Ганса Баура.

    Как рассказал во время допроса советским спецслужбам Баур, до самого конца апреля 1945 года близкое окружение Гитлера, находившееся с ним в бункере рейхсканцелярии в Берлине, не знало окончательных намерений главы нацистской Германии. Однако было видно, что Гитлер, вспоминал личный летчик, очень постарел, осунулся и практически не выходил из своего помещения.

    По словам Баура, фюрер считал, что немецкие солдаты «не могут и не хотят больше держаться», а также что русские, «применив усыпляющий газ, могут его захватить живым».

    В последний раз Гитлер общался со своим личным пилотом 30 апреля во второй половине дня. Во время допроса Ганс Баур вспомнил тот разговор с фюрером. «Баур, я хочу с вами проститься, я хочу вас поблагодарить за все годы службы. Этот портрет на стене короля Фридриха, нарисованный Рембрандтом, я дарю вам на память. Это мой самый любимый портрет. Постарайтесь выбраться отсюда», — сказал ему Гитлер.

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    «Я распорядился, чтобы мой труп и труп моей жены были немедленно сожжены, иначе они с ним будут делать что-либо подобное, как с Муссолини. <…> Его они повесили всем напоказ. Когда-нибудь придется написать на моей могильной плите: "Он пал жертвой своих генералов"», — вспомнил Браун слова фюрера.

    После разговора с Гитлером Баур отправился уничтожать свои бумаги и готовиться к немедленному уходу из Берлина. Через два часа после разговора с фюрером он вернулся в его бункер, чтобы получить обещанный портрет.

    «Несколько человек из охраны СС возбужденно бегали взад и вперед. Я спросил: «Все кончено?» — «Да». — «Где трупы?» — «Их [тела Адольфа Гитлера и Евы Браун] завернули в одеяла, облили бензином, и они уже горят наверху в саду имперской канцелярии». Далее мне сказали, что Гитлер застрелился. <…> Кто-то сказал: "Надо вытереть лужи крови"…» — следует из показаний личного пилота Гитлера Ганса Баура.

    Адольф Гитлер покончил с собой 30 апреля 1945 года вместе со своей женой Евой Браун. В этот же день их тела вынесли в сад рейхканцелярии в Берлине, облили бензином и подожгли. Трупы были найдены советской стороной 5 мая 1945 года и переданы в руки СМЕРШа

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    Комментарии (9)

    VKuser49193372
    как грустно
    Ushat Pomoev
    "Он пал жертвой своих генералов". История повторяется до мелочей.
    Хотя... было бы немного жаль Александровский сад...
    valua
    и так уж полно параллелей - и бомбежка в 4 утра, и брестская крепость, и ленд-лиз даже... вот и фюрера в бункере рассекретили...
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