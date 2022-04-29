«Баур, я хочу с вами проститься». ФСБ впервые опубликовала показания немецкого пилота о последних часах жизни Гитлера

Федеральная служба безопасности 29 апреля опубликовала документы о самоубийстве Адольфа Гитлера и Евы Браун в конце апреля 1945 года. Речь идет о материалах, хранящихся в управлении ФСБ по Новгородской области, из следственного дела бывшего пилота фюрера, группенфюрера СС и генерал-лейтенанта полиции Ганса Баура. Как рассказал во время допроса советским спецслужбам Баур, до самого конца апреля 1945 года близкое окружение Гитлера, находившееся с ним в бункере рейхсканцелярии в Берлине, не знало окончательных намерений главы нацистской Германии. Однако было видно, что Гитлер, вспоминал личный летчик, очень постарел, осунулся и практически не выходил из своего помещения.

По словам Баура, фюрер считал, что немецкие солдаты «не могут и не хотят больше держаться», а также что русские, «применив усыпляющий газ, могут его захватить живым». В последний раз Гитлер общался со своим личным пилотом 30 апреля во второй половине дня. Во время допроса Ганс Баур вспомнил тот разговор с фюрером. «Баур, я хочу с вами проститься, я хочу вас поблагодарить за все годы службы. Этот портрет на стене короля Фридриха, нарисованный Рембрандтом, я дарю вам на память. Это мой самый любимый портрет. Постарайтесь выбраться отсюда», — сказал ему Гитлер.

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«Я распорядился, чтобы мой труп и труп моей жены были немедленно сожжены, иначе они с ним будут делать что-либо подобное, как с Муссолини. <…> Его они повесили всем напоказ. Когда-нибудь придется написать на моей могильной плите: "Он пал жертвой своих генералов"», — вспомнил Браун слова фюрера. После разговора с Гитлером Баур отправился уничтожать свои бумаги и готовиться к немедленному уходу из Берлина. Через два часа после разговора с фюрером он вернулся в его бункер, чтобы получить обещанный портрет.