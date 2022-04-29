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    На параде Победы самолёты впервые покажут символ Z

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    22 комментария

    Восемь истребителей МиГ-29 на параде Победы в Москве 9 мая впервые пролетят в виде символа Z в поддержку военной спецоперации на Украине, сообщило 29 апреля российское Министерство обороны.

    «Авиационная часть военного парада на Красной площади будет представлена 77 самолетами и вертолетами — по числу лет со дня окончания Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

    Среди авиатехники, участвующей в параде, — стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 «Белый лебедь» в паре с воздушным танкером Ил-7, новейшие самолеты пятого поколения Су-57, самый большой транспортный вертолет в мире Ми-26. Завершат воздушную часть парада «Русские витязи» и «Стрижи» в построении «кубинский бриллиант» и шесть штурмовиков Су-25 — они окрасят небо в цвета российского триколора.

    В Петербурге на параде Победы колонна «Бессмертного полка» также будет нести растяжку с буквой Z.

    Тактический знак Z наносится частью подразделений ВС РФ, участвующих в спецоперации, на военную технику для визуального опознавания «свой — чужой». Этот знак стал одним из символов операции, которую Россия проводит на Украине.

    Первая сводная репетиция парада Победы в Петербурге прошла 28 апреля, «Фонтанка» публиковала фотографии. Всего в параде на Дворцовой площади примут участие более 4,1 тысячи человек, более 80 единиц различных видов вооружения и военной техники, 30 летательных аппаратов.

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    Комментарии (22)

    душилидушили
    «для визуального опознавания «свой — чужой»

    Во многих смыслах…
    dragvs
    Ничего святого не осталось уже...
    Opioman
    Может быть пора нам как и всему цивилизованному миру отмечать День Победы 8 мая, а 9 пусть вурдалаки празднуют?
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