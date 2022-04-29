На параде Победы самолёты впервые покажут символ Z

Восемь истребителей МиГ-29 на параде Победы в Москве 9 мая впервые пролетят в виде символа Z в поддержку военной спецоперации на Украине, сообщило 29 апреля российское Министерство обороны.
«Авиационная часть военного парада на Красной площади будет представлена 77 самолетами и вертолетами — по числу лет со дня окончания Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.
Среди авиатехники, участвующей в параде, — стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 «Белый лебедь» в паре с воздушным танкером Ил-7, новейшие самолеты пятого поколения Су-57, самый большой транспортный вертолет в мире Ми-26. Завершат воздушную часть парада «Русские витязи» и «Стрижи» в построении «кубинский бриллиант» и шесть штурмовиков Су-25 — они окрасят небо в цвета российского триколора.
В Петербурге на параде Победы колонна «Бессмертного полка» также будет нести растяжку с буквой Z.
Тактический знак Z наносится частью подразделений ВС РФ, участвующих в спецоперации, на военную технику для визуального опознавания «свой — чужой». Этот знак стал одним из символов операции, которую Россия проводит на Украине.
Первая сводная репетиция парада Победы в Петербурге прошла 28 апреля, «Фонтанка» публиковала фотографии. Всего в параде на Дворцовой площади примут участие более 4,1 тысячи человек, более 80 единиц различных видов вооружения и военной техники, 30 летательных аппаратов.