В небе — самолеты, на земле — военная техника. В Петербурге прошла первая сводная репетиция парада Победы

В Петербурге состоялась первая сводная репетиция парада ко Дню Победы. Снимками с места событий делится 28 апреля корреспондент «Фонтанки».
По главной площади города маршировали военнослужащие и проехала военная техника. В воздухе свои умения продемонстрировала авиация.
Всего в параде на Дворцовой площади поучаствуют более 4,1 тысячи человек. В составе механизированной колонны будет задействовано более 80 единиц различных видов вооружения и военной техники, а в воздух поднимутся 30 летательных аппаратов.
Напомним, 28 апреля до 18:30 из-за репетиции будет перекрыто движение по набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, Миллионной улице, проезду вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади, набережной Зимней канавки, Дворцовой набережной, Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейской набережной и Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда. Из-за ограничений в городе собрались пробки.
Первая репетиция ко Дню Победы прошла 1 апреля на Дворцовой площади. Утром 19 апреля в небе над Петербургом тренировалась авиация.
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