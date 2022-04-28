    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 0

    4 м/с, с-з

    767мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd72.88eur75.92
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    В небе — самолеты, на земле — военная техника. В Петербурге прошла первая сводная репетиция парада Победы

    1610
    7 комментариев

    В Петербурге состоялась первая сводная репетиция парада ко Дню Победы. Снимками с места событий делится 28 апреля корреспондент «Фонтанки».

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    По главной площади города маршировали военнослужащие и проехала военная техника. В воздухе свои умения продемонстрировала авиация.

    ПоделитьсяПоделиться

    Всего в параде на Дворцовой площади поучаствуют более 4,1 тысячи человек. В составе механизированной колонны будет задействовано более 80 единиц различных видов вооружения и военной техники, а в воздух поднимутся 30 летательных аппаратов.

    Напомним, 28 апреля до 18:30 из-за репетиции будет перекрыто движение по набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, Миллионной улице, проезду вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади, набережной Зимней канавки, Дворцовой набережной, Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейской набережной и Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда. Из-за ограничений в городе собрались пробки.

    Первая репетиция ко Дню Победы прошла 1 апреля на Дворцовой площади. Утром 19 апреля в небе над Петербургом тренировалась авиация.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (7)

    265038733
    С парада отправить к месту боевых действий и там их быстро в труху. На парадах маршировать и воевать - две большие разницы.
    Petrovich
    А для спецоперации и для репетиции разные самолеты и спецтехника?
    Never_Mind
    Надеюсь, без Zиг?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close