В небе — самолеты, на земле — военная техника. В Петербурге прошла первая сводная репетиция парада Победы

По главной площади города маршировали военнослужащие и проехала военная техника. В воздухе свои умения продемонстрировала авиация.

Всего в параде на Дворцовой площади поучаствуют более 4,1 тысячи человек. В составе механизированной колонны будет задействовано более 80 единиц различных видов вооружения и военной техники, а в воздух поднимутся 30 летательных аппаратов.



Напомним, 28 апреля до 18:30 из-за репетиции будет перекрыто движение по набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, Миллионной улице, проезду вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади, набережной Зимней канавки, Дворцовой набережной, Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейской набережной и Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда. Из-за ограничений в городе собрались пробки.

