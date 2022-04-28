Центр Петербурга перекрыла репетиция парада: пробки доросли до аномальных в это время дня 6 баллов

Центральные улицы Петербурга, включая часть Невского проспекта, перекрыты до вечера: в городе начинается репетиция парада Победы. Движение на примыкающих улицах встает, особенно на Садовой, пробки — на 2 балла больше обычного.
С 14 часов 28 апреля для проезда закрывают Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда, Адмиралтейский проспект от Гороховой улицы до Невского, Дворцовый проезд и Дворцовую набережную, Адмиралтейскую набережную, Миллионную улицу, набережные Зимней канавки и Мойки (от Невского до Певческого моста), а также проезд вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади. Водителей с Невского сотрудники ГИБДД разворачивают на Адмиралтейский перед Дворцовой. Автобусы и троллейбусы идут в объезд. Продлятся ограничения до половины седьмого часа вечера.
Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
По данным «Яндекс.Пробок», в Петербурге сейчас 6-балльные пробки, тогда как обычно в это время дня четверга в городе 4 балла. Садовая улица встала в обе стороны. В плотных заторах оказались Невский от Литейного до Садовой, набережная Фонтанки, Мойки и другие улицы в районе Михайловского замка. Мимо стоящих в пробке из-за перекрытий автомобилей едут автобусы с участниками репетиции.
Кроме того, необычно плотная пробка образовалась на Ждановской набережной, проспекте Добролюбова, Кронверкской набережной, улице Куйбышева, Сампсониевском мосту, Финляндском проспекте и Большом Сампсониевском проспекте. Затор длиной 4,2 километра растянулся от Ждановской улицы до улицы Комиссара Смирнова.