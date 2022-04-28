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    КАД у проспекта Культуры на неделю сузят до двух полос

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    1 комментарий

    Ремонт из-за колейности на севере кольцевой автодороги Петербурга с внешнего кольца переместится на внутреннее. В начале мая там перекроют одну полосу у развязки с проспектом Культуры.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    С 7 по 12 мая будет закрыта для движения первая полоса на участке внутреннего кольца с 26-го по 28-й километр КАД, сообщает 28 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На второй и третьей полосах при этом ограничат скорость до 50 км/ч. На этом участке всего три полосы.

    Работать там будет ООО «Техносфера Инжиниринг». Сейчас они же устраняют колейность на внешнем кольце у этой же развязки. Там ограничения продлятся до 3 мая.

    Также колейность на КАД ликвидируют:

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    Комментарии (1)

    Pilat
    Уже там настоялся....и не только там.
    Как обычно город перекрыли сразу в 100 местах и имитируют бурную деятельность.
    И так будет до ноября.
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