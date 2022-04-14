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    На юго-западе КАД перекроют две полосы из трех, чтобы убрать колею

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    2 комментария

    На кольцевой автодороге Петербурга продолжают устранять колейность проезжей части. Следующим участком, где на ремонт на полторы недели ограничит движение, станет отрезок между развязками с ММПК «Бронка» и Гостилицким шоссе.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    С 21 апреля по 3 мая на участке внешнего кольца КАД со 116-го по 104-й километр будут перекрыты вторая и третья полосы, а на первой введут ограничение скорости до 50 км/ч, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Всего на этом участке три полосы для движения.

    Работы будут вестись круглосуточно, в две смены. Выполнит их АО ВАД.

    Для устранения колеи на КАД в ближайшее время ограничат движение еще на двух участках: с 22 по 30 апреля — на внутреннем кольце между проспектом Культуры и Мурино; с 25 апреля по 3 мая — на внешнем кольце в районе развязки с проспектом Культуры. Кроме того, с 18 по 30 апреля из-за работ на путепроводе между Колтушским и Мурманским шоссе закроют две полосы на внутреннем кольце, а на внешнем кольце до 17 апреля из-за уборки закрыта полоса между проспектом Энгельса и Выборгским шоссе.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    Комментарии (2)

    hal9000
    начинается..дайте людям на дачу уехать а потом ремонтируйте скока хотите..что за бред..все лето в носу ковыряются..а весной и осенью начинают дороги делать..?!
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