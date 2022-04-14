На юго-западе КАД перекроют две полосы из трех, чтобы убрать колею

На кольцевой автодороге Петербурга продолжают устранять колейность проезжей части. Следующим участком, где на ремонт на полторы недели ограничит движение, станет отрезок между развязками с ММПК «Бронка» и Гостилицким шоссе.

С 21 апреля по 3 мая на участке внешнего кольца КАД со 116-го по 104-й километр будут перекрыты вторая и третья полосы, а на первой введут ограничение скорости до 50 км/ч, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Всего на этом участке три полосы для движения.



Работы будут вестись круглосуточно, в две смены. Выполнит их АО ВАД.

Для устранения колеи на КАД в ближайшее время ограничат движение еще на двух участках: с 22 по 30 апреля — на внутреннем кольце между проспектом Культуры и Мурино; с 25 апреля по 3 мая — на внешнем кольце в районе развязки с проспектом Культуры. Кроме того, с 18 по 30 апреля из-за работ на путепроводе между Колтушским и Мурманским шоссе закроют две полосы на внутреннем кольце, а на внешнем кольце до 17 апреля из-за уборки закрыта полоса между проспектом Энгельса и Выборгским шоссе.