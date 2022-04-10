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    Уборка на неделю сузит КАД между развязками с Приморским шоссе и проспектом Энгельса

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    На участке внешнего кольца КАД с 10 по 17 апреля перекроют одну полосу движения между развязками с проспектом Энгельса и Выборгским шоссе. Об этом 10 апреля сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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    Для уборки смета в разделительной полосе дороги на участке внешнего кольца КАД с 25 по 18 километр для движения автомобилей перекроют третью полосу. На второй и третьей ограничат скоростной режим до 50 км/ч.

    Убирать смёт будут круглосуточно, в две смены. Информацию о перекрытии выведут на информационное табло. Также на участке установят временные знаки и барьеры.

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