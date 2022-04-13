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    На КАД перекроют две полосы у развязки с проспектом Культуры

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    На севере Петербурга на неделю с небольшим сузят участок внешнего кольца КАД. Там будут устранять колейность покрытия проезжей части.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    С 25 апреля по 3 мая на участке с 29-го по 27-й километр внешнего кольца КАД, в районе развязки с проспектом Культуры, перекроют первую и вторую полосы движения, сообщает 13 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Одновременно на третьей полосе ограничат скорость до 50 км/ч. На этом участке кольцевой всего три полосы.

    Работы ведет ООО «Техносфера Инжиниринг». Дорожники устранят колею на переходно-скоростной и первой полосах. Сроки работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

    С 22 по 30 апреля тоже для устранения колейности перекроют две полосы КАД на участке внутреннего кольца между проспектом Культуры и Мурино. С 18 по 30 апреля для покраски путепровода на внутреннем кольце закроют две полосы между Колтушским и Мурманским шоссе. Кроме того, до 17 апреля для уборки закрыта полоса внешнего кольца между проспектом Энгельса и Выборгским шоссе.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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