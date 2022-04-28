КАД между Ропшинским и Волхонским шоссе сузят на майские

В первые дни мая начнут устранять колейность на участке кольцевой автодороги на юго-западе Петербурга. На неделю ограничат проезд по внешнему кольцу между развязками с Ропшинским и Волхонским шоссе.

Со 2 по 9 мая на участке с 89-го по 83-й километр внешнего кольца КАД будет перекрыта третья полоса движения, а на первой и второй ограничат скорость до 50 км/ч, сообщает 28 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Всего на этом участке кольцевой три полосы.

Работы будут вестись круглосуточно, в две смены. Выполнит их АО «ВАД».